Шойгу усилил ударный флот на Каспии

Строительство во вторник проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Свыше 50 боевых кораблей и судов обеспечения смогут базироваться в пункте базирования "Каспий" после завершения строительства в Каспийске пункта базирования надводных кораблей. Его строительство во вторник проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу.

По данным ведомства пункт сможет размещать 54 кораблей и судов, которые смогут подходить и обслуживать на причале общей длинной почти в 3 километра.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Акватория базы надежно защищена с берега техническим средствами и охраняется даже под водой. Шойгу лично познакомился с боевой учебой 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. В воде военнослужащие отрабатывали погружения, приемы рукопашного и ножевого боя, обследование корабля на наличие взрывоопасных предметов, а также стрельбу под водой из специального оружия.

Министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе "Дагдизель" (в составе Концерна "МПО – Гидроприбор" входит в Корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где проверил ход выполнения "разработки и изготовление морского подводного оружия для флота, промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения".

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны России отметили, что теперь основными пунктами базирования Каспийской флотилии становятся базы расположенные в Каспийске и Махачкале. До 2019 года значительная часть подразделений Каспийской флотилии была расположена в Астрахани, которая менее выгодна со стратегической точки зрения географической локации. Из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин выход кораблей в море из Астраханской базы был затруднен. Сейчас корабли флотилии находятся уже в новых пунктах базирования в Дагестане.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ