«Не будет качества жизни - люди станут уезжать»: на ПМЭФ обсудили, что россияне ждут от городов

Сессия «Качество жизни – основной драйвер современного развития»

Как качество жизни становится главным фактором успешного развития? Что входит в понятие высокого качества жизни? Какие международные практики наиболее перспективны для России? Эти и другие вопросы обсуждали на сессии «Качество жизни – основной драйвер современного развития», которая состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Три желания: реализация, медицина и высокая зарплата

Как показали проведенные в регионах опросы, важным фактором качества жизни россияне считают возможность реализации. На втором месте — доступность и качество медицинской помощи, на третьем — обеспеченность материальными благами, на четвертом - безопасность, на пятом — качество городской среды и общественных пространств, возможности для получения образования и развития способностей. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

- Не будет качества жизни — люди будут искать другие города, другие страны, уезжать. Весь современный бизнес, все глобальные компании, которые успешны, они все базируются на человеческом капитале. Чтобы стране быть успешной, достигать и роста экономики, и всех остальных показателей, нужно обеспечивать в первую очередь качество жизни, - отметил помощник президента Максим Орешкин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, города, которые достигли высокого качества среды, жизни для горожан — это лидеры экономического роста.

- Раньше качество жизни было довеском к мощной индустриализации, а не самоценностью. Нынешняя экономика постиндустриальная, и человеческий капитал занимает первое место. Это совершенно другая связь между ростом и качеством жизни, между человеческим капиталом и капиталом в общем его понимании, - отметил Собянин.

По словам столичного градоначальника, одно из самых востребованных направлений - это развитие общественного пространства.

Люди поняли: дальше - тупик

Как отметил Собянин, сейчас города начали конкурировать за людей. Для этого они стремятся быть лучшими по всем направлениям: не только развивают городскую среду, но и модернизируют системы образования, здравоохранения, увеличивают возможности карьерного роста.

Собянин отметил, что превратить Москву в комфортный город было непросто, но этот курс поддержали большинство москвичей. Тем не менее, работы по обновлению города затронули бизнесменов — владельцев ларьков, рынков, рекламных площадок.

- Ранее улицы столицы были приспособлены больше для машин, чем для пешеходов. Сейчас в городе созданы и продолжают появляться новые общественные пространства, а также развивается транспортная система. Реорганизовывают заброшенные промзоны, а на их месте создают современные кварталы с жильем, рабочими местами, социальными и культурными объектами. Такой перелом парадигмы развития города был объективным, назревшим, - напомнил Собянин.

По его словам, горожане понимали, что город зашел в тупик.

- Наши улицы не приспособлены к огромному количеству машин, это были просто коридоры, по которым шло какое-то передвижение. Когда миллионы новых машин каждые 5–10 лет появляются на дорогах, город становится все менее и менее комфортным, жестким, экологически неприятным. Это был общественный внутренний запрос, - уточнил Сергей Собянин.

- У нас для многих городов (а они были созданы в индустриальную эпоху) модель была такая: крупное предприятие, а все остальное, в том числе жилые кварталы, были созданы как придаток к этому крупному предприятию. Задача трансформации, которая стоит перед всей страной, — в любом населенном пункте сделать то, что изменит качество жизни к лучшему, - заявил Максим Орешкин.

Как отметил председатель ВЭБ Игорь Шувалов, регионам важно выстраивать диалог с жителями. Это залог успеха.

- Часто мы слышим, что у Москвы большая доходная база, и ее опыт невозможно повторить, это не правда, - отметил Шувалов. - Там, где профессионально действуют и взаимодействуют с людьми — даже если это городок в 50 тысяч человек — буквально за год-два люди видят огромные изменения.

Регионы смотрят на Москву, а Москва - на Шанхай

Главными проблемами, стоящими сейчас перед столичными властями, Собянин назвал структуру экономики и рабочих мест.

- Растут агломерации, превращаются в мегаполисы, в которых проживают десятки миллионов человек. Новые вызовы возникают, надо быть постоянно в тренде, думать, что завтра. Одна из главных проблем — структура экономики, структура рабочих мест. Что развивать в Москве? Как пощупать экономику нового времени? И важно не ошибиться в стратегии развития, которую ты сегодня закладываешь, а она выстрелит через пять, десять, пятнадцать лет, - отметил Собянин.

По словам Светланы Чупшевой, другие регионы внимательно изучают опыт Москвы по части развития городской среды и общественных пространств. Впрочем, и сама Москва изучала международный опыт, а сейчас интересуется практикой Шанхая и Пекина.

- Качество жизни как драйвер экономического роста — это определяющая тенденция в мировой экономике. В фокусе - человек, его потребности. Идет запрос на «зеленую» экономику. Это глобальная тенденция, которая будет на долгие годы определять структуру мировой экономики, - отметил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.