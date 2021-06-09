В СНГ сплачивают объединенную систему противовоздушной обороны

Фото: Минобороны РФ

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) согласовали замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО, которое пройдет в сентябре этого года.

"Завершая заседание Комитета начальников штабов, хочу отметить, что наша совместная работа как всегда прошла в доверительном и конструктивном ключе. (...) Согласован замысел проведения совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО "Боевое Содружество - 2021". Учение пройдет в сентябре в два этапа на полигонах России и Республики Казахстан", - огласил решение Комитета начальников генштабов СНГ начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Также, по словам первого замминистра обороны, в ходе заседания были определены задачи "в области построения системы воздушно-космической обороны государств - участников СНГ", согласованы были и другие совместные мероприятия вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) до 2025 года.

Фото: Министерство обороны РФ

Особое внимание представителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата СМО СНГ было уделено вопросам всестороннего обеспечения, подготовки военных кадров и противодействия терроризму.

В ходе заседания был также проанализирован опыт войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и состояние безопасности полетов авиации в вооруженных силах стран СНГ.