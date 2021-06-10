«С ума сошел, какой тебе институт физкультуры?»: Парень из Екатеринбурга стал спортивным инструктором и первым в России мужчиной-моделью с ДЦП

Парню с ДЦП советовали получить такое образование, чтобы потом найти «сидячую» работу. Фото: Алексей Мурзин

Он подносит руку к подбородку, щелчок камеры – и Алексей Мурзин меняет позу. Он знает, как вести себя перед объективом. В нем почти два метра роста, темные волосы и голубые глаза.

— Мама говорила, что если бы не патология, мог бы стать моделью, — смеется Алексей.

И он стал. Несмотря на ДЦП. Алексей Мурзин — единственный в России мужчина-модель. Он не побоялся выйти на подиум, участвует в модных фотосъемках наравне с обычными моделями. Его не пугает, что на него будут смотреть люди, к пристальным взглядам незнакомцев он привык еще с детства. Если ты не такой, как все, то либо прячешься, либо идешь напролом, даже когда вокруг говорят «ничего не получится». Алексей выбрал второй вариант.

С двух лет на велосипеде

В детстве Леша был «очень слабеньким». Но его родители оказались мудрыми людьми, они не сделали из диагноза сына трагедию. В два года, когда другие дети только начинают уверенно ходить, Леша уже гонял на велосипеде. Школьником он познакомился с талантливым тренером и начал заниматься в спортивно-адаптивной школе в секции пауэрлифтинга. Он ездил на соревнования, хотя врачи и психологи советовали родителям притормозить. А в старших классах парень познал всю мощь штанги. Он влюбился в спорт и понял, что это свобода быть тем, кем хочешь, а не кем говорят.

Благодаря спорту и сформировавшемуся на тренировках характеру из «цыпленка» он вырос в двухметрового стройного мужчину, велосипедиста, пауэрлифтера и модель.

— На самом деле у меня не было никакой детской мечты, связанной с подиумом или модельным бизнесом. Я вообще не думал, что когда-то стану моделью. Было большое желание заниматься адаптивной физической культурой профессионально, но первая попытка поступить и получить спортивное образование с треском провалилась. Да и все вокруг говорили, куда собрался, — рассказывает Алексей Мурзин.

Парню с ДЦП советовали получить такое образование, чтобы потом найти «сидячую» работу в офисе, и это, говорили, потолок возможностей. Леша окончил радиоколледж, потом решил получить высшее образование, поступил на педагогический. Но ни в той, ни в другой сфере он себя не видел в будущем. Даже день без движения в четырех стенах был для него испытанием, и физическим тоже – будто тело деревенеет.

В 2019 году фонд «Возможно всё» проводил в Екатеринбурге конкурс «Мистер цивилизация», о нем Алексей узнал от знакомых.

В 2019 году фонд «Возможно всё» проводил в Екатеринбурге конкурс «Мистер цивилизация», о нем Алексей узнал от знакомых. Фото: Алексей Мурзин

— Я подал заявку на конкурс, особо не рассчитывая, что пройду. Но такой у меня принцип – лучше рискнуть, чем сидеть жалеть потом, что не попробовал даже. Это как вызов для самого себя, — объясняет Алексей.

Он прошел отбор и стал участником конкурса, здесь и познакомился с Татьяной Бердус. Она как раз только открывала в Екатеринбурге агентство «Not models», «школу», где учат подиумному шагу, фотосессиям людей самых разных типов внешности, где нет стандартов красоты.

— На финале конкурса «Мистер цивилизация» Татьяна вручила мне сертификат на обучение в первом потоке модельной школы. Когда я вернулся с этим подарком домой, мама была, мягко говоря, удивлена. И отнеслась сначала скептически, что ее сын пойдет учиться еще и на модель. Но я решил – такой шанс выпадает не каждый день. Что мне мешает? Через пару дней после этих событий я уже разучивал подиумный шаг.

Алексей с самого начала стал относиться к работе модели, как к новой форме реабилитации или как к тренировке. Это только со стороны кажется, что идти по подиуму легко. Работают основные группы мышц, нужно держать осанку, выверять каждый шаг. Так что быть моделью оказалось еще и полезно для здоровья.

— Самое сложное для меня – преодолеть эти пять секунд волнения перед выходом на подиум. Я помню свой первый показ. Наша группа тогда еще не закончила обучение, и Татьяна сказала, что можно попрактиковаться в реальном мероприятии, а не в классе модельной школы. И вот я стою за кулисами, вижу большой зал, зрителей, такое волнение подступило – думал всё, даже сделать шаг не смогу. Но настала моя очередь выходить, и появилась неизвестно откуда уверенность – в итоге справился.

За эти годы в качестве модели он участвовал и в больших показах в Екатеринбурге. Снимался в классических и экстремальных фотосессиях, последняя такая была с вертолетами. Он с легкостью меняет образы и уверен, что модель показывает зрителю не только одежду, но и настроение. Поэтому Алексей не стесняется улыбаться зрителям, с которыми встречается взглядом.

— Много раз было так, что после показа, ко мне подходили люди. Говорили: молодец, у тебя здорово получается, ты пример для многих. Еще ни разу никто не подходил с советом «шел бы ты отсюда». С коллегами тоже повезло, нет такого, что за кулисами тебе в ботинки что-то подкидывают или портят пиджак. Но я осознаю, что большой модельный бизнес, это другая ступень, до которой я не дошел и не уверен, что хочу доходить. Я был на Неделе моды в Екатеринбурге в качестве зрителя. Совсем другая атмосфера. На данный момент для меня быть моделью – не карьера, я занимаюсь этим ради удовольствия, — объясняет Алексей.

Алексей с самого начала стал относиться к работе модели, как к новой форме реабилитации. Фото: Алексей Мурзин

Попросился в инструкторы

Спортивный путь Алексея оказался не таким гладким, как модельный. На шаг ближе к мечте заниматься адаптивной физкультурой он стал, когда в 2016 году попал на реабилитационные курсы в «Областной центр реабилитации инвалидов».

— С этим местом произошла какая-то космическая связь, я почувствовал себя здесь как дома. Познакомился с заведующим отделения «адаптивной физической культуры», мы быстро нашли общий язык. Я набрался наглости и прямо в лоб сказал, что хочу здесь работать. Мне повезло, заведующий отделением оказался человеком, готовым в хорошем смысле на авантюры. Обычно инструкторами по АФК не берут людей с инвалидностью. Но он, несмотря на то, что у меня ДЦП, сказал – попробуй, сначала побудь волонтером.

Чтобы проводить занятия, требуется профильное образование. И тогда Алексей решился получить еще один диплом. Подал документы в институт физической культуры.

— И вот я, абитуриент с ДЦП, прихожу учиться на Университет физической культуры. Мне говорили: ты с ума сошел, какой тебе институт физкультуры? В приемной комиссии много раз переспрашивали, а точно ли ты сюда собираешься поступать. Я привык к сомнениям в мой адрес. Было всякое. Говорили, что я не справлюсь.

Так было и когда он занимался профессионально легкой атлетикой. Алексей тогда готовился ехать на соревнования, чтобы сдать норматив и стать кандидатом в мастера спорта. Но не пустили врачи.

Теперь Алексей многое знает про работу тела. Фото: Алексей Мурзин

— Сказали – слишком большие нагрузки, ну и что, что ты можешь выполнить норматив. Не положено. А тем более соревнования – психологи вообще против соревнований для людей с инвалидностью, вредно для психологического здоровья – «сломаешься». Я не виню врачей. Их так учили, и они оценивают пациентов по заданному стандарту. С такой позиции лучше запретить, чем рисковать, — рассказывает Алексей.

Когда в Центре узнали о желании парня здесь работать, некоторые клиенты говорили Алексею, что тот никогда не получит должность инструктора, сколько бы ни пытался. Но его это только подстегнуло.

— Хотя я не хочу казаться супер идеальным, таким вот уверенным в себе, идущим напролом. Нет, много раз было желание все бросить, я и сам начинал задумываться, ну куда мне? Но в голове однажды засела фраза – если не попытаешься, всю жизнь будешь жалеть. Я ее вспоминаю, когда плохо, и она дает силы не сдаваться, — признается Алексей.

В институт он поступил, сдавал экзамены наравне с остальными студентами: плавание, легкую атлетику, теорию. Диплом решил писать про адаптивный спорт для людей с ДЦП. Защита будет 28 мая.

— Объективно шанс, что меня возьмут инструктором, был не больше 10 процентов. Но, видя, наверное, мои старания, руководство Центра дали мне эту работу. На третьем курсе я стал инструктором АФК, кем и являюсь по сей день.

Спортивный путь Алексея оказался не таким гладким, как модельный. Фото: Алексей Мурзин

Теперь Алексей многое знает про работу тела. Но готов делиться со своими учениками не только этим. На своем примере он показывает, что каждый может быть сильнее своего диагноза, если отбросит предрассудки.

— Я знаю многих особенных людей: мой приятель, его форма ДЦП тяжелее моей, 15 лет занимается пауэрлифтингом, настоящий богатырь, есть знакомые девушки-модели с ДЦП, которые доказывают обществу, что красота бывает разная. Все они особенные точно не из-за своего диагноза. Хочется, чтобы люди перестали бояться слова инвалидность и увидели силу и красоту в первую очередь человека.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.