Новое увлечение подростков: У девочек вымогают эротические селфи и ставят им оценки

Девять из десяти опрошенных девочек-подростков признались, что одноклассники вынуждали их отправлять фото или видео эротического характера или давали прозвища с откровенным сексуальным подтекстом. Фото: Shutterstock

Сексуальные домогательства в школе стали привычным делом для английских девочек. К такому выводу пришли правительственные эксперты, проведя масштабное социологическое исследование. С его результатами ознакомились журналисты газеты The Sun.

Девять из десяти опрошенных девочек-подростков признались, что одноклассники вынуждали их отправлять фото или видео эротического характера или давали прозвища с откровенным сексуальным подтекстом.

Похоже, родители и учителя проспали цифровую сексуальную революцию. Когда у каждого чуть ли не с начальной школы имеется смартфон с камерой, нет ничего проще, чем сделать селфи и отправить его однокласснику. И нередко для этих снимков девочки готовы раздеться. Психологи говорят, что те же самые подростки ни за что бы не решились оголиться перед сверстниками вживую, а так, вроде, и не страшно. Зато имеет последствия, ведь остаются фотографии.

Самое шокирующее открытие инспекторов касается того, что делают мальчишки с полученными пикантными материалами. Они не просто делятся друг с другом «добычей», но и устраивают что-то вроде карточной игры. Каждому фото в зависимости от откровенности и популярности сделавшей его девочки присваивается определенный рейтинг, а дальше — как в банальном «Дураке» - надо «побить» колоду противника своей коллекцией.

Чтобы добиться от девочки заветного фото, все средства хороши. В ход идут угрозы, вымогательство, просьбы.

В отчете, составленном по итогам исследования, говорится, что сексуальные домогательства в британских школах приобрели такой размах, что директоры могут быть уверены, что это происходит в их коридорах — даже если нет ни одной жалобы.

- Честно говоря, результаты меня шокировали, - говорит директор государственного агентства по стандартам в образовании и работе с детьми Аманда Шпильман. - Просто чудовищно, что многие дети и подростки, в основном девочки, думают, что сексуальные домогательства в их сторону — это часть взросления. А раз это нормально, рассуждают они, то и жаловаться никуда не надо.

Теперь чиновники Соединенного королевства ломают головы, как перебороть ситуацию. Уроки сексуального просвещения уже везде внедрены — возможно, их станет больше. От мысли о том, что они только подстегивают интерес к половым вопросам, ответственные лица, судя по их комментариям, очень далеки.

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