Самое малое: не сорить! Но и это – много!

Охрана окружающей среды – одна из самых главных задач государства. Но еще важнее, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы. Фото: Shutterstock

Три в одном – очень емкое событие. Тем более что с учетом все возрастающего социального интереса к проблемам экологии многие из нас уже сами себе экологи.

Следовательно, День эколога – это не только профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды (госслужащие, сотрудники заповедников, штатные экологи предприятий), но важный день для всех неравнодушных людей.

Открывая марафон, ведущий Михаил Антонов задал аудитории вопрос, зависит ли благополучие планеты от каждого из нас. По итогам голосования 88% радиослушателей ответили «да» и лишь 12% – «нет».

В самом деле – чем активнее экономическая деятельность человека, тем сильнее мы вмешиваемся в природные механизмы. И это значит, что внимания окружающая нас природа требует многократного и пристального. И мы можем снизить вредное воздействие на окружающую среду и защитить воду, воздух, лес, сохранить планету чистой для себя и потомков, применяя современные технологии и реализуя прогрессивнее идеи. Они могут исходить от предприятий и специализированных организаций, а могут – от нас с вами.

Охрана окружающей среды – одна из самых главных задач государства. Но еще важнее, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 5 июня вместе с экологами, представителями отраслевых ведомств, активистами мы обсудили самые болезненные экологические проблемы, услышали рекомендации экспертов, взяли на вооружение чей-то положительный опыт.

С нами были в этот серьезный праздник председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, руководитель федерального проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов, генеральный директор Группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский, эколог, модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения ОНФ Московской области Антон Хлынов, директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Наталья Бенеславская, директор программы «Зеленая экономика» WWF России Михаил Бабенко и многие-многие другие уважаемые спикеры.

Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но что еще более ценно: в разговоре о настоящем и будущем планеты азартно участвовали дети разных возрастов. Молодым небезразлична судьба Земли. И это уже большое достижение экологического движения, мышления последних 3–5 лет. Быть может, это самое крупное наше завоевание в данной области.

Поскольку ситуация с экологией тревожная, руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова призвала каждого участвовать в данном движении и внести свой вклад в сохранение экологии. Она сказала: «Ценно любое мнение о том, как нам надо жить и что делать для этого».

Генеральным спонсором радиомарафона «День эколога» выступил Россельхозбанк. Партнером стала Группа компаний «Титан». Мероприятие также поддержал Василий Фокин, руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ и эксперт экопроекта «Лига Ноль Отходов».

Россия на пороге глобальных перемен

Экологическое неблагополучие уже выливается в большие цифры по нездоровью людей и смертей по причине вредного воздействия на них грязного воздуха, воды и прочих природных ресурсов, пострадавших от «руки человека». Так, по данным заместителя руководителя Российского экологического движения Сергея Хорошаева, сообщество которого выступает за возрождение программ экологической эпидемиологии, в минувшем году от экологического неблагополучия умерло 1000 людей. Это было связано с тем, что в свое время не нашлось нужного количества денег, чтобы строить соответствующие инфраструктуры.

Спикер прогнозирует: в следующем году все повторится и еще более усугубится из-за сиквестирования финансирования, в то время как экология явно нуждается в целенаправленной, регулярной, а не случайной финансовой поддержке. Как выяснилось, проблема заключается еще и в том, чтобы научиться правильно вкладывать в экологию имеющиеся деньги. По регионам ситуация разная. Поэтому мы должны прийти к тому, чтобы не чистить все подряд в нашей большой стране, а решать конкретные «задачки», устранять конкретные загрязнители, от которых умирают люди на вполне конкретной территории. Необходим индивидуальный подход к экологии в различных точках страны.

Сегодня тему экологической эпидемиологии не затрагивают. И в обществе бытует миф, что все проблемы в экологии из-за заводов. Но было проведено исследование в крупном городе – что там влияет на воздух. Оказалось, на первом месте – транспорт. На втором – частный сектор. На третьем месте – ТЭЦ. И небольшие проценты – промышленные предприятия. То есть статистика показывает – далеко не во всем виноваты злая промышленность и жадный бизнес. И нужно очищать воздух, почву и воду не от всего подряд, а от конкретных загрязнителей, которые более всего влияют на здоровье людей конкретного района. Никакого бюджета Российской Федерации не хватит, чтобы страну сделать идеально чистой, но ресурсы для решения конкретных задач, для создания экологических стандартов конкретных территорий выделить можно.

Руководитель Российского экологического движения Сергей Хорошаев. Фото: РЭД

Сергей Хорошаев обратил внимание также, что на ПМЭФ-2021 прозвучала новая стратегия развития России: переход на экспорт водорода в Европу на базе имеющейся газотранспортной системы с целью занять половину объема водорода, который будет потреблять Европа. Спросите, какая связь? Самая прямая. Водород – альтернативное топливо, относящееся к возобновляемым источникам энергии – ВИЭ. До сих пор мы экспортировали в основном углеводород. В ближайшее время так или иначе придется от этого отказаться, но зарабатывать все равно нужно.

– Так что мы входим в новую эпоху, когда Россия не может не стать главным экологическим экспортером Европы как минимум, а то и мира, – прокомментировал перемены Сергей Хорошаев.

О премии «Чистый воздух»

Этот совместный проект Росприроднадзора, Российского экологического движения и «Комсомолки», аналогов которого в нашей стране до сих пор не было, продолжает разговор о связи здоровья и атмосферы.

Национальная премия «Чистый воздух» объявлена с 25 мая по 15 декабря 2021 года в целях достижения показателей национального проекта «Экология». Состоит она из трех важных блоков: конкурс среди территорий, предприятий, медийных и общественных лидеров; рейтинг предприятий по контролируемым показателям и популяризация наиболее успешных практик и инициатив.

Номинантами станут предприятия и организации, реализующие лучшие практики прежде всего в 12 самых проблемных городах, которые уже определены.

Миссия премии: консолидация усилий органов государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих объединений, экспертного и бизнес-сообщества, научно-образовательных учреждений, локальных медиаресурсов и населения, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, формирование экологической культуры и экологического сознания, бережного отношения к природе и человеку.

Подробности об инициативе читайте на сайте kp.ru и узнаете, кто уже подключился к этому авангардному проекту.

В радиостудии важные гости

Генеральным спонсором марафона «День эколога» выступило Акционерное общество «Россельхозбанк», созданное в 2000 году и сегодня являющееся основой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Как рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова, Банк помогает российским компаниям в привлечении «зеленых» инвестиций. Кроме того, в рамках на днях подписанного соглашения с Российским экологическим обществом Банк будет выбирать соответствующие проекты и помогать в инвестировании и реализации в переработке твердых коммунальных отходов.

Партнер марафона в «День эколога» Группа компаний «Титан» – в числе крупнейших и наиболее успешных компаний не только на территории Омской области, но и в России в целом. «Титан» объединяет более 15 предприятий, расположенных в разных регионах страны. Более 4,5 тысяч человек ежедневно производят большой ассортимент продукции, включая синтетические каучуки, продукты органического синтеза, высокооктановые компоненты к автомобильным бензинам и многое другое. «Титан» принимает активное участие в социальных и благотворительных проектах, активно развивает собственные экологические проекты и поддерживает эконаправленность производства.

Генеральный директор Группы Михаил Сутягинский поздравил всех профессионалов с праздником:

– Слова поздравления всем, кто озабочен экологической ситуацией, кто работает над ней, применяя знания и труд. Если мы будем просто оберегать лес, в него нельзя будет войти… А если станем ухаживать, грамотно управлять им, холить и лелеять – будет лучше. Так и с водоемами. Мы давно перешли ту черту, когда достаточно было бы отменить участие человека в природе, и все бы восстановилось само собой. Ответственность в любом случае за нами.

Генеральный директор Группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский

Тему ответственности подхватил Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы по экологии:

– Еще три года назад экология была периферийной зоной. А сейчас она вошла в топ-3 основных проблем, и теперь все это измеряют как качество жизни, ее продолжительности, качество жизни наших детей. В Конституции появился блок «зеленых поправок». Замечательно, что сейчас принят закон, обязывающий раскрывать действительную экологическую информацию для граждан. Теперь предприятия не могут прикрыться законом о коммерческой тайне, если они загрязняют атмосферу или водоемы. Мы получили доступ к важной информации.

Что ж, пора брать в свои руки «здоровье» окружающей среды и свое собственное. Таков тренд.

Старая советская авоська при походе в магазин – казалось бы, мелочь, но это мощный вклад в оздоровление окружающей среды. Это мнение Михаила Бабенко, директора программы «Зеленая экономика» WWF.

Директор программы «Зеленая экономика» WWF Михаил Бабенко

– Наш экологический след может быть больше, а может быть меньше… – считает эксперт. – Если вы покупаете так, что ничего не выбрасываете из холодильника на помойку, вы уже молодец. Если вы пересели из личного автомобиля на общественный транспорт или на велосипед, вы очень большой молодец. А если вы участвуете как волонтер в очистке берегов, то вы очень и очень большой молодец. Давайте как Маленький принц ежедневно каждый на своем месте убирать свою планету.

Отрадно, что эти идеи прорастают в общественном сознании.

– ЗОЖ живет и побеждает, – убежденно заявил Василий Фокин, руководитель устойчивого развития Danone в России и СНГ и эксперт экопроекта «Лига Ноль отходов». – Люди увлекаются здоровым питанием, внедряют в свою жизнь экологичные привычки. Если вы пока не готовы к максимальному внедрению всех экологических привычек, вам поможет флекситарианство. Это тип питания, где основу рациона составляют продукты растительного происхождения (2/3 ежедневного рациона). При этом продукты животного происхождения (молочные продукты, мясо, рыба, яйца) не исключаются из питания (1/3 рациона).

Продукты растительного происхождения характеризуются сбалансированным составом питательных веществ: низким уровнем содержания насыщенных жиров, высоким уровнем ненасыщенных жиров и пищевых волокон, наличием многих витаминов и минералов. Потребление таких продуктов приносит пользу для здоровья: помогает регулировать массу тела и предотвращает развитие ожирения, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и костной систем, может предотвращать раковые заболевания.

Мы занимаемся популяризацией продуктов на растительной основе. В частности, начали производство напитков на растительной основе Alpro (овсяных, миндальных и кокосовых) в России, за счет чего существенно снизили и вредный для планеты углеродный след (гораздо меньше тратим на упаковку и доставку).

Руководитель устойчивого развития Danone в России и СНГ и эксперт экопроекта «Лига Ноль отходов» Василий Фокин.

Бизнес тоже становится все более ответственным. По словам Натальи Бенеславской, директора по устойчивому развитию сети ИКЕА в России, ИКЕА первой из ритейлеров запустила доставку электрокарами, в этом году начали принимать мебель на переработку, компания работает над использованием меньшего количества первичных материалов без потери их качества и функциональности, а также в направлении использования «зеленой энергии».

Директор по устойчивому развитию сети ИКЕА в России Наталья Бенеславская. Фото ИКЕА

Что об экологии думают дети?

Мы приводим ряд реплик молодежи, прозвучавших в программе на Радио «Комсомольская правда» «Наше время. Или взрослым вход воспрещен» и заслуживающих внимания старших поколений. Как говорится, устами младенца…

«Хороший пример подает Швеция, где практически весь мусор – перерабатываемый. Более того, Швеция живет за счет переработки мусора. В стране электричество работает на «мусоре». И они скупают мусор у других стран. А в нашей стране очень мало заводов по переработке пластика. И они не могут потянуть объемы всей России».

«Полностью отказаться от пластика не получится, но его потребление можно минимизировать. Например, использовать одну и ту же тару для бытовой химии, которую пополнять содержимым по мере его окончания в специальных магазинах. Такие уже есть. Пусть их станет больше».

«Школы организовывают пункты сбора батареек, и это хорошо».

«В регионах работают точки приема старой одежды, которую можно пустить на переработку и дать сырью вторую жизнь».

«Любая страна будет жить экологично, когда это станет просто и совершенно доступно. Чтобы не ездить на другой конец города в пункт сдачи пластика или батареек. Не тратить слишком много времени на дальний поход за бытовой химией, которая бы продавалась в розницу в свою тару. Все должно быть под рукой. Нужна специальная комфортная система, обеспечивающая гарантированную переработку отходов».

Слово за экологами

И хоть пять лет назад лед в отношении природосбережения в нашей стране тронулся, проблем хватает даже в истолковании отдельных терминов. То есть мы еще в самом начале большого пути.

Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков считает, что в России на данный момент не существует единого понимания «зеленой экономики» так же, как и «экологии». Приоритетным направлением деятельности каждого, по его мнению, должна быть охрана природы, а не окружающей среды.

Антон Хлынов, эколог, модератор тематической площадки «Экология» Московской области, сетует на эгоизм сограждан, полагая, что «проблемы экологии россияне начинают замечать, когда их это касается лично». Такая инертность объясняется еще и тем, что власть часто игнорирует обращения граждан о загрязнении водоемов, захламлении берегов рек, замусоривании лесных площадей.

И все же мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Всеволод Степаницкий, заслуженный эколог РФ:

– Деятельность страны по охране окружающей среды продвигается вперед, но есть вопросы, для решения которых требуется приложить дополнительные усилия и которые требуют приоритетного внимания, в том числе в контексте государственного управления. Это: сохранение биологического и ландшафтного разнообразия (по нему можно мерить уровень цивилизованности страны). По программе минимум каждый из нас может придерживаться установленных норм и правил по сохранению окружающей среды, начиная с того, чтобы не выбрасывать мусор куда ни попадя, не рвать первоцветы, не рубить незаконно деревья и кустарники и т. д, заканчивая участием в организованных экологами акциях. Это более квалифицированные действия, связанные в том числе и с поддержкой заповедников и национальных парков.

Заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артем Акшинцев, академический эколог, научный сотрудник Института водных проблема РАН, обращает внимание на обязательность экологического воспитания. Новые идеи быстрее приживаются в молодом сознании. И тут уж важно прислушиваться к собственным детям. Они тоже нас воспитывают и способны подтолкнуть к здоровому образу жизни и экологическим привычкам.

Звезды – о том, что под ногами

Антон Комолов, актер, шоумен, радио- и телеведущий:

– Изо всех сил влиять на нашу власть и заниматься на своем уровне, насколько это возможно, раздельным сбором мусора, минимизировать потребление пластика и количества производимого неразлагаемого мусора, более рачительно относиться к расходованию воды, электричества.

Последнее на руку самим людям, потому что за это нужно будет меньше платить.

Антон Комолов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело», предлагает подумать о грядущих поколениях:

– Для того чтобы сохранить экологическую атмосферу, нормальную для проживания всех живых существ, простых решений, которых мы ищем, нет. На мой взгляд, нужно просто быть человеком и уважать все вокруг себя, чтобы и нашим детям и правнукам было где находиться в приятном и пригодном для обитания месте.

Максим Покровский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тутта Ларсен, актриса, теле- и радиоведущая:

– Тотальный вред рекам и водоемам, мне кажется, наносят не отдельно взятые люди, а расположенные на них промышленные предприятия. Мы давно перешли на термокружки для кофе, мы стараемся минимизировать использование пластика. Но каждый раз, когда ты заказываешь через интернет покупку, она приезжает в четырнадцати слоях пластиковой упаковки… И с этим что-то надо делать на уровне законодательства, а не на уровне отдельно взятых граждан.

Тутта Ларсен. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист РФ:

– Что каждый из нас может сделать для сохранения природы? Прежде всего, быть культурным человеком. Культура заключается не в том, чтобы уважительно относиться друг к другу, что естественно и само собой разумеется, а в первую очередь быть чистоплотными по отношению к планете. Я сильно расстраиваюсь, когда вижу курильщиков, которые не доносят свои папиросы до урн, летящую пластиковую бутылку из окна автомобиля. Ведь дьявол кроется в мелочах. Хочешь изменить мир – начни с человека в зеркале.

Такие мегаполисы, как Москва, производят мусора больше, чем мы научились перерабатывать. Нужно погружаться в вопросы экологии и приоритетными называть именно их, и сюда расходовать средства. Это могла бы быть благодарная инвестиция.

Эдгард Запашный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сати Казанова, певица и актриса:

– Это неправда, что мы ничего не решаем. Если мы донесем до мусорки бутылку или будем разделять мусор – это уже большое дело. Мы можем пойти на организованные субботники или пожертвовать какие-то деньги в экофонды.

Сати Казанова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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