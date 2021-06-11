«Приняли за дедушку»: Майкл Дуглас рассказал о конфузе на выпускном своей дочери

Майкл вместе с женой Кэтрин Зетой-Джонс, сыном Диланом и дочерью Кери. Фото: REUTERS

Майкл Дуглас стал гостем популярного ток-шоу телеведущей Келли Кларксон. 76-летний актер рассказал о неприятном инциденте, случившемся с ним на выпускном вечере его 18-летней дочери. В мае Кэри закончила школу и пригласила родителей и своего 20-летнего брата Дилана на праздник в честь окончания учебы.

Счастливый день был омрачен для Дугласа неприятным инцидентом. Дело в том, что другие родители приняли его не за отца, а за дедушку Кэри.

- Это было чудесно, я так горжусь ею. Но должен сказать тебе, Келли, это немного грубо, когда другие родители говорят тебе: «Поздравляю! Вы, должно быть, так сильно гордитесь своей внучкой!» Я не собираюсь принимать это на свой счет, они просто пытались быть вежливыми, - рассказал Майкл.

В мае Кэри закончила школу и пригласила родителей и своего 20-летнего брата Дилана на выпускной. Фото: Инстаграм.

Позже Дуглас обсудил эту ситуацию с женой, актрисой Кэтрин Зета-Джонс и пришел к выводу, что не стоит принимать сказанное посторонними на свой счет.

Сын супругов Дилан уже покинул отчий дом ради учебы в колледже. Теперь настала очередь Кэри. Несмотря на то, что звездные родители всячески отговаривали своих детей от актерской карьеры, дочь Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс твердо намерена попробовать себя в кино. Наследница знаменитой четы уже объявила о том, что собирается стать актрисой. Девушка рассказала, что не боится того, что ее всю жизнь будут воспринимать как «дочь Дугласа» или «вторую Кэтрин Зета-Джонс».

Сын и дочь Дугласа решили пойти по стопам родителей и тоже стать актерами. Фото: Инстаграм.

- Как и Майклу, им придется быть «детьми тех-то»... Но даже с таким сдерживающим фактором мои дети сказали: «Нет, извините, мы все еще хотим этим заняться», - рассказала в одном из интервью 51-летняя Кэтрин.

Майкл и Кэтрин вместе уже более 20 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Майкл Дуглас – сын знаменитого американского актера Кирка Дугласа, ветерана Голливуда, снявшегося в культовом фильме «Спартак». Кирк дожил до 103 лет, так что у его сына Майкла неплохие перспективы тоже перешагнуть за вековой рубеж. Все свое состояние в 61 миллион долларов Кирк завещал на благотворительность, не оставив своему сыну Майклу ни копейки. Впрочем, Дуглас-младший и без того богат: за свою карьеру в Голливуде он снялся в десятках кассово успешных фильмов.