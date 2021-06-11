У директора фонда «Храма Христа Спасителя» угнали снегоход за 1,5 млн в охраняемом элитном поселке

Снегоболотоход CAN-AM

Кража произошла в подмосковном поселке «Гранд Марина Клаб», расположенном у берегов Можайского водохранилища. Несколько дней назад в поселок премиум класса с собственным яхт-клубом и солидной охраной проникли неизвестные. Роскошных домов там немало, но выбор грабителей пал на коттедж, в котором проживает исполнительный директор фонда «Храма Христа Спасителя» Сергей Семененко. В тот момент мужчины не было дома, владения оказались беззащитны. Внутрь самого особняка воры залезать не стали, когда заметили, что на улице у здания стоит снегоход. Им грабители и решили поживиться. На следующий день в дом вернулся сам Сергей Григорьевич. Осмотрев хозяйским взглядом участок, мужчина вдруг заметил отсутствие любимого транспорта. Охрана поселка лишь развела руками, пришлось обращаться в полицию.

«Было получено заявление о краже от директора фонда «Храма Христа Спасителя» Сергея Семененко. Потерпевший сообщил, что неизвестные проникли на территорию дома, расположенного в элитном поселке «Гранд Марина Клаб» и похитили принадлежащий ему снегоболотоход CAN-AM 2014 года выпуска стоимостью 1 500 000 рублей. Транспортное средство стояло на улице, рядом с коттеджем.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Каким образом у посторонних получилось незаметно вывезти из охраняемого поселка внушительных размеров транспортное средства - неизвестно. Сейчас этим вопросом занимаются следователи. Оперативникам предстоит выяснить как и кто ограбил дом Семененко, а также попытаться отыскать похищенный у мужчины дорогостоящий снегоход.

Сергей Григорьевич Семененко - исполнительный директор фонда «Храма Христа Спасителя», более семи лет управляет зданием кафедрального собора Русской православной церкви, расположенного на улице Волхонка в самом центре Москвы. Фонд «Храма Христа Спасителя» управляет храмовым комплексом площадью около 60 000 кв. м. Так же, Сергей Семененко является почетным академиком Российской академии художеств.

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