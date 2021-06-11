Лучшие волонтёры поедут на Байкал!

Зарегистрируйся на сайте стань-волонтером.рф, получи набор волонтёра, проведи субботник и выложи отчёт до 20 июля 2021 г. Самые активные 12 человек, организовавших лучший «субботник», примут участие в эковолонтерской экспедиции на озеро Байкал.

Для участия в онлайн-акции «Стань волонтёром Воды России» нужно изучить правила, пройти регистрацию на сайте и организовать уборку местности около близлежащего водоёма. Основной задачей Конкурса является привлечение как можно большего количества людей к участию в мероприятиях по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий озёр и рек.

Организаторы будут оценивать по таким параметрам как:

«Команда волонтёров»

Оценивается численность команды, чем больше людей участвуют в уборке, тем выше бал. Подтверждается количество участников коллективным фото и приложенным списком ФИО. На фото должны присутствовать участники уборки и собранный ими мусор в мешках.

«Качество уборки»

Оценивается качество выполненной уборки, исходя из длины убранной береговой зоны, собранного мусора, наличия фотоотчета, фотографий до и после.

«Популярность уборки»

Оценивается качество информирования местного населения и общественности об уборке. Это могут быть публикации в социальных сетях, в СМИ. Организаторы будут следить за наличием хештегов #МинприродыРоссии #ВодаРоссии #АкцияВодаРоссии #БерегДобрыхДел.

Подробно с требованиями можно ознакомиться здесь.

До 20 июля 2021 г. открыта регистрация и проходит прием отчётов на Конкурс. На сегодняшний день поступило более 150 заявок от активистов. Первые наборы волонтера поедут к своим владельцам 21 июня 2021 г. Это мешки для сбора мусора, перчатки, накидки (чтобы не запачкаться при уборке), косынки для защиты от солнца. 26 июля 2021 г. организаторы опубликуют результаты конкурса и озвучат победителей на официальном ресурсе берегдобрыхдел.рф.

Для того, чтобы поехать на Байкал нужно не только активно проводить уборки – но и прислать свою заявку на Конкурс «Лучший волонтёр Воды России».

Победителем может стать любой житель России, старше 18 лет, активно организовавший мероприятия по уборке берегов с 22 мая по 20 июля 2021 года.

Цель Акции — обратить внимание на загрязнённость бытовым мусором берегов озёр и рек. Основные задачи Акции — расширение волонтёрского движения Воды России, популяризация принципов бережного отношения к водным объектам, как к уникальным, жизненно важным ресурсам для жителей нашей страны.

Справка. Всероссийская акция по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится с 2014 года и объединяет волонтёров со всей страны. За это время в акции приняло участие более 6 млн человек из 85 регионов, они очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800 м³ мусора (~6 тысяч КАМАЗов).

В 2021 году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоёмов – от Калининграда до Владивостока.

Организаторами акции являются Минприроды России и Центр развития ВХК. Акция «Вода России» и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».