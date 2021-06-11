Влад Сташевский разрыдался при встрече с брошенным сыном

Лишь сравнительно недавно Сташевский встретился с брошенным наследником. Фото: Инстаграм и кадр видео.

Влад Сташевский носит звание звезды 90-х. давно утратил былую популярность. Исполнитель хитов "Любовь здесь больше не живет" и "Позови меня в ночи" был секс-символом и кумиром миллионов. Но музыканту не удалось удержаться на вершине славы. Да и в личной жизни артиста случился крах. Тяжелый разрыв с первой женой Ольгой Алешиной больно ударил по вокалисту. Он стал злоупотреблять спиртным и долгие годы не видел сына Даниила.

Влад Сташевский около пяти лет лет прожил с дочкой миллиардера Ольгой Алешиной. Роман популярного артиста с богатой наследницей завязался во время вечеринки по случаю дня рождения жены Владимира Алешина. Праздник проходил на пароходе, где привлекательный певец и очаровал девушку.

По словам певца, встретив Ольгу, он еще не был готов к браку. Поэтому после свадьбы отношения стали портиться. А после скандального развода супруги прекратили всякое общение. Спустя годы Влад решил покаяться перед бывшей.

"Она интересный человек, очень начитана, хороша собой, рассудительна. Оленька, спасибо за наши года, за нашего сына Даню - он прекрасен. Прости. Не держи на меня зла и обиды. Если честно, я был ужасен в своем первом браке. Я давно хотел сказать это, но не было возможности", - признался 47-летний Сташевский в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Во то время у певца, по его словам, в приоритете была работа. Он много гастролировал и не думал о семье. "Не ценил наши отношения. Мог после концертов не домой поехать, а остаться где-то гулять. Позволял себе поведение глупого и морально неокрепшего юноши. Семья не была для меня приоритетом. В расставании с Олей больше виноват я. Надо было больше говорить с женой, прощать", - сокрушается артист.

После развода он долгие годы не мог общаться с сыном. Лишь сравнительно недавно Сташевский встретился с брошенным наследником.

"Я на свою Голгофу взобрался. Есть Даниил, которого я безмерно люблю. Мы десять лет не виделись. Каждый должен пронести свой крест. Сейчас все хорошо, мы общаемся. У меня есть сын от второго брака. Братья знакомы друг с другом. У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа». Мы разговаривали так, словно расстались вчера, и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья. Мужчины имеют право плакать по серьезным поводам", - признался Влад.

Напомним, старшему сыну Сташевского 23 года, он учился во ВГИКе на продюсерском факультете. Молодой человек увлекается теннисом и футболом.