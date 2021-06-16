В Казахстане появилась первая за рубежом «Точка кипения»

По словам спецпредставителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сеть «Точек кипения» будет становиться глобальной. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

Для начала разберемся, что такое «Точка кипения». По задумке организаторов, это комфортное пространство для коллективной работы, где каждый может бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов по всей стране. Словом, хочешь чему-то научиться – добро пожаловать в «Точку кипения», хочешь научить чему-то других – аналогично.

Отметим, что среди 116 «Точек» эта стала первой, открытой за рубежом. Все остальные располагаются в российских городах.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, «Точка кипения» в Казахстане «будет делиться своими практиками, своим опытом, предлагать свои направления работы».

- Это проект взаимного обогащения, еще одна точка объединения идей граждан наших стран, формирования общей повестки сотрудничества, - отметила она. - Здесь могут быть реализованы совместные проекты по разным направлениям. Для всех пространств сети обеспечены единый доступ к базе знаний, базе экспертов, возможность проводить и инициировать совместные мероприятия, искать единомышленников под конкретные задачи. Мы даем методику, инфраструктуру, но каждая «Точка кипения» имеет возможность выбирать свои приоритеты и самостоятельно формировать повестку.

Как сказал на церемонии открытия «QAINAR BULAQ. Точка кипения-Алматы» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, сеть «Точек кипения» постепенно будет становиться глобальной: «Для Алматы есть возможность стать лидирующей «Точкой», «Точкой»-наставником. Это хорошая стартовая позиция для университета, который видит себя не в прошлом, а в будущем. Формат «Точки кипения» позволяет быстро и без посредников решать необходимые вопросы, преодолевать барьеры. Ведь стоящие и перед российским, и перед казахстанским бизнесом, системой образования, органами власти задачи и проблемы очень похожи. И чем больше городов объединяются в сеть, тем больше мощь самой сети».

Асылбек Кожахметов, президент AlmaU, назвал открытие «Точки кипения» инициативой, которая может положительно повлиять на общество, бизнес и предпринимательский дух: «Точка кипения» – это новый тип взаимодействия общества и университета. Мы насчитали несколько тысяч проектов за последний год, которые можно было бы развить и поддержать, их много, но они рассыпаны. Мы хотим предоставить пространство «Точки кипения» для работы лидеров проектов, экспертов. Для университета это также развитие - в первую очередь, для более 200 преподавателей, которые получат прямой доступ к лучшим практикам».

Основными направлениями работы «Точки кипения» QAYNAR BULAQ станут мероприятия по темам, которые заинтересуют всех жителей города: образование, туризм и развитие городов, перспективные направления развития бизнеса, новые технологии - большие данные и искусственный интеллект.

СПРАВКА

В 2020 году в «Точках кипения» по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие, очно и удаленно, более 600 тыс. человек. Формат пространства коллективной работы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2013 года.