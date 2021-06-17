Каждый десятый «квадрат» расселенных домов находится в Прикамье

За три года в благоустроенное жилье переехали 16446 жителей Пермского края Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Прикамья должны как можно быстрее переселяться из старых аварийных домов в новые благоустроенные квартиры, уверен губернатор Дмитрий Махонин. Эта задача является одним из приоритетов краевых властей. В регионе делается все возможное, чтобы расселение аварийного жилья велось быстрее планируемых сроков.

Минувший год в связи с пандемией был непростым для всех отраслей, в том числе и для строительства. Но несмотря на это в Пермском крае активно шло возведение жилья, в том числе и для переселенцев из аварийных домов.

- По итогам прошлого года в России практически каждый десятый квадратный метр расселенной «аварийки» находился в Прикамье, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Это один из лучших показателей по стране. И теперь нам важно сохранить динамику: мы должны сделать все, чтобы наши жители как можно быстрее переезжали в благоустроенные квартиры. При этом, так как предложение на вторичном рынке ограничено, необходимо строить для них новые дома, обеспеченные инфраструктурой.

Только за май в Пермском крае было расселено 6,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. А почти 400 человек, живших в этих домах, отметили новоселье в комфортных квартирах. Всего в 2019-2021 годы планировалось расселить 216,77 тысяч квадратных метров, где проживали свыше 12 тысяч человек. Этот план уже выполнен на 137 процентов, в благоустроенное жилье переехали 16446 жителей края, из них 4446 человек – раньше планируемого срока на год и больше.

Решить эту непростую задачу Пермскому краю помогает реализация национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных программ, то есть деньги на жилье для переселенцев из аварийных домов идут из и из федерального, и из краевого бюджетов. Благодаря этому есть возможность расселять дома целыми кварталами.

В регионе действует несколько механизмов расселения, в том числе предоставление новых квартир. В 12 муниципалитетах сейчас строятся многоквартирные дома, в которые в 2021-2022 годы переедут более 600 семей из аварийного жилья.

Хотя есть и другой вариант. В Пермском крае есть возможность предоставлять собственникам аварийного жилья не квартиру, а деньги на ее приобретение. Благодаря этому удается избежать конфликтов, когда в доме одна семья, отказывающаяся переезжать, потому что «нам там не нравится», не дает возможности снести строение.

- Региональная программа была утверждена на 2019 - 2022 годы, - напомнил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - Так как программа по расселению аварийки оказалась успешной, то на ее продолжение в бюджете 2023 года предусмотрено порядка полумиллиарда рублей.

У Пермского края амбициозные планы по вводу жилья, подчеркивает губернатор Дмитрий Махонин.

- Сейчас в Прикамье сдается примерно 1,2 миллиона квадратных метров в год. Задача – выйти на полтора миллиона квадратных метров, но этим тоже не нужно ограничиваться. Реализовать такие планы возможно только благодаря сотрудничеству с крупными строительными организациями, которые обладают компетенциями комплексного освоения территории, - считает глава региона.

Эксперты полагают, что комплексная застройка более перспективна, чем точечная. Причем помимо жилья как такового в новых кварталах должны быть просторные дороги, парковки, детские сады, школы, скверы.

- Я глубоко убежден, что выполнить задачу по масштабному вводу жилья можно только при комплексном освоении территорий, - считает председатель Совета директоров АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь» Виктор Кривошеин. – Нужно чтобы на смену аварийному жилью приходили новые современные кварталы, при проектировании новых жилых комплексов необходимо учитывать строительство и школ, и детсадов, и парков.

Такой подход зафиксирован в соглашении о комплексном жилищном строительстве, подписанном правительством Пермского края и ГК «КОРТРОС» в рамках Международного Петербургского экономического форума.

ВАЖНО!

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России ведется расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В Пермском крае для выполнения этой задачи необходимо расселить до 2025 года порядка 460 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На 1 июня 2021 года расселено уже 132 тысячи «квадратов».