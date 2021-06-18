Два отреставрированных зала открылись в Китайском дворце Ораниенбаума

Китайский дворец Ораниенбаума. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

В Китайском дворце Ориенбаума после реставрации открылись два зала: Штукатурный покой и Малый китайский кабинет. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Залы были закрыты для посетителей более десяти лет. Сегодняшняя церемония – очень долгожданное событие, ведь проделан титанический труд реставраторов. Петергоф – один из крупнейших музеев, где проводятся такие масштабные ремонтно-реставрационные работы: от реконструкции гидросооружений до работ по объектам архитектурно-ландшафтного комплекса. В реализации задуманного нам очень помогает социально ответственный бизнес», – заявила глава Минкультуры.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Ольга Любимова и Алексей Миллер. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

В своем обращении Ольга Любимова также поблагодарила коллектив и руководство музея-заповедника за трепетное сохранение культурного наследия страны.

В свою очередь Александр Миллер отметил, что гордится участием компании в реставрации Китайского дворца, который считается одним из самых знаковых исторических памятников, который формирует культурное наследие не только Санкт-Петербурга, но и всей страны.

«Для нас важно сохранить великие шедевры имперского Петербурга ради нынешних и будущих поколений, потому что без исторической памяти, без формирования культурного самосознания невозможно развитие и движение вперед. В этом и заключается смысл нашей меценатской деятельности в Петербурге – сберегая и восстанавливая, созидать и строить», - заявил председатель правления ПАО «Газпром».

Во время торжественной церемонии Ольга Любимова и Алексей Миллер лично ознакомились с результатами реставрационных работ. С учетом двух открывшихся залов в Китайском дворце для посещения доступны уже 12 комнат. Полностью работы в историческом здании планируется завершить до конца 2024 года.

Здесь школьники обучаются реставрации непосредственно на месте проведения работ. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Также приглашенные гости поприветствовали участников мастер-класса социального проекта «Друзья Петербурга», который проводился в Большом китайском кабинете дворца. Здесь школьники обучаются реставрации непосредственно на месте проведения работ. Ребята поделились своими впечатлениями от мастер-класса и рассказали, почему решили изучать такое направление как реставрация исторических объектов.

Особое внимание гости уделили Штукатурному покою, который открывает восточную часть парадной анфилады Китайского дворца, так называемую половину Екатерины II. Здесь почти полностью сохранилась отделка XVIII века, которую удачно дополняют элементы мебели из исторической коллекции музея.

В Китайском дворце для посещения доступны уже 12 залов. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Оригинальный и неповторимый облик Малого китайского кабинета создает сочетание шелка, расписанного растительным узором и сценками из китайской жизни, и контрастного геометрического орнамента.

Кроме того посетителям будет интересно побывать в Штофной опочивальне Китайского дворца, где размещена кровать с навершием и два кресла французской работы XVIII века. Они были выполнены в парижской мастерской семьи Тийяр, которая знаменита виртуозным исполнением резного декора и золочения.

Посетителям будет интересно побывать в Штофной опочивальне. Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

По окончанию торжественного мероприятия Алексей Миллер и генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая подписали Соглашение о сотрудничестве в области сохранения культурного наследия и развития музея. Документ предусматривает завершение текущих работ в заповеднике, а также расширение сотрудничества. В частности в Петергофе планируется проведение выставки, приуроченной к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I в 2022 году. В рамках проекта планируется создать аналог выставки, подготовленной в 1872 году по инициативе императора Александра II к 200-летнему юбилею Петра I.

«Реставрация Китайского дворца, ставшая возможной благодаря финансовой поддержке нашего доброго друга и партнера – ПАО «Газпром», один из главных приоритетов музея-заповедника «Петергоф». Мы надеемся, что этот блистательный памятник, жемчужина архитектурного ансамбля Ораниенбаума, после завершения всего комплекса работ станет одной из самых притягательных культурных достопримечательностей для горожан и гостей Петербурга», – отметила Елена Кальницкая.