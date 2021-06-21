Команда от BY Motorsport произвела фурор на втором этапе Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде. Фото предоставлено пресс-службой BY.

Второй этап Russian Drift Series недавно состоялся в Нижнем Новгороде. Профессиональные соревнования прошли на скоростной трассе Nring, а борьбу за звание победителя вели более 40 пилотов.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Всеобщее внимание обратила на себя профессиональная спортивная команда BY Motorsport – от российского бренда-конструктора BY. Его философия нацелена на продвижение русских супергероев – Russian Superheroes: как сказочных – из русской мифологии, былин, фольклора, так и реальных - из нашей истории и современности. Арена битвы героев-спортсменов – это Russian Drift Series Gran Prix!

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Идейным вдохновителем команды является актер и телеведущий Вадим Галыгин, который также присутствовал на соревнованиях, а для всех зрителей были подготовлены памятные подарки от бренда.

Обстановка на трассе накалялась с каждым заездом, трибуны поддерживали каждого спортсмена, а эмоции были накалены до предела.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Пилотами команды BY стали двукратный чемпион Беларуси и чемпион Восточной Европы Сергей Сак, чемпион RDS 2014 года Андрей Песегов и Алексей Шкуратов.

- Одной из наших целей является знакомство аудитории с брендом BY, с его продукцией и основной концепцией Russian Superhero. Наша команда дебютировала на первом этапе на Moscow Raceway, а также примет участие во всех 7-и этапах сезона RDS GP, - отметил Сергей Сак.

Фото предоставлено пресс-службой BY.

СПРАВКА

Дрифтинг – это искусство управления автомобилем в управляемом заносе. Появившийся впервые на улицах японских городов, дрифтинг развился в самостоятельную международную дисциплину и является новым поколением автогонок. В настоящее время RDS GP – это наиболее популярная и развивающаяся серия автомобильных соревнований в России и СНГ. В 2017 году Международная федерация автоспорта признала дрифтинг дисциплиной автоспорта.

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