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В мире6 января 2022 5:00

Новака Джоковича выдворили из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса

Власти Зеленого континента аннулировали визу спортсмена
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не примет участие в престижном теннисном чемпионате Australian Open, поскольку власти Австралии аннулировали его визу и потребовали от прибывшего спортсмена покинуть страну.

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не примет участие в престижном теннисном чемпионате Australian Open, поскольку власти Австралии аннулировали его визу и потребовали от прибывшего спортсмена покинуть страну.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович не примет участие в престижном теннисном чемпионате Australian Open, поскольку власти Австралии аннулировали его визу и потребовали от прибывшего спортсмена покинуть страну.

Столь суровое решение продиктовано тем, что виза сильнейшего теннисиста планеты оформлена без возможности внесения в нее данных о медицинском отводе от прививки против коронавируса.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису предупреждали, что спортсмены, не прошедшие вакцинацию, не смогут принять участие в соревнованиях.

– Виза мистера Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил, – прокомментировал ситуацию австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Он также напомнил, что лишь неукоснительное соблюдение принятых в стране правил и ограничений, касающихся эпидемиологической безопасности, стали причиной того, что смертность от коронавируса в Австралии - одна из самых низких в мире. Ранее стало известно, что Моррисон потребовал от Джоковича убедительных медицинских доказательств того, что спортсмену действительно нельзя делать прививку. В противном случае премьер обещал «отправить теннисиста домой первым же самолетом». Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.

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