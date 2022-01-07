Президент Казахстана наводит конституционный порядок

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны. Он отметил, что силами полиции, национальной гвардии и армии проводится масштабная работа по наведению конституционного порядка, стабилизировалась ситуация в городах Алматы, Актобе и Алматинской области, введение режима чрезвычайного положения даёт результаты, хотя террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие. В связи с этим правоохранительным органам и армии дан приказ открывать огонь на поражение.

В этой ситуации за рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. «Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?» – резко заявил Касым-Жомарт Токаев. «Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», – заверил глава государства, добавив, что силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению этой задачи.

Наступления на гражданские свободы не будет

Президент Казахстана пояснил, что, исходя из основных положений уставных документов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединённый миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка. Этот контингент в составе 3600 человек уже прибыл в Казахстан «на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения».

«Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, – сказал Токаев. – Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на моё обращение. Высказываю также благодарность председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки».

Президент Казахстана считает, что трагические события в стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. «Демократия – это не вседозволенность и тем более не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Однако наступать на гражданские свободы и права человека никто не собирается, напротив, «как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих. Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», – сказал президент Казахстана.

Фото: akorda.kz

Главное – не допустить повторения таких событий в будущем

Токаев напомнил, что по его предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собраниях граждан, который является большим шагом вперед в продвижении демократии, поскольку предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний в центральной части всех городов страны. Однако отдельные так называемые «правозащитники» и «активисты» ставят себя выше закона и считают, что они вправе «собираться где хотят и болтать что хотят», – отметил Токаев. Именно из-за их безответственных действий от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих «активистов» «зауживается» Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и бизнеса, т.е. «наносится огромный ущерб внутренней экономической, социальной и политической стабильности». Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далёкие от интересов многонационального народа Казахстана.

«Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане. И мы будем жёстко реагировать на все акты правового вандализма, – пообещал президент. – В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту чёрную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное – не допустить повторения таких событий в будущем».

Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании специальной межведомственной группы, которая займётся поиском и задержанием злоумышленников. Президент призвал сограждан соблюдать осторожность и бдительность, а также сообщать «о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии».

Президент Казахстана считает «критически важным понять, почему государство «проспало» подготовку терактов спящих ячеек боевиков, ведь только на Алматы, по его словам, напало 20 тыс. бандитов, чьи действия показали наличие чёткого плана, слаженную координацию, высокую боеготовность и звериную жестокость.

«Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная Прокуратура».

Восстанавливается Интернет и нормальная жизнь

В своём выступлении президент Казахстана сообщил что, в связи со стабилизацией обстановки в отдельных регионах страны в определённые временные интервалы вновь заработает Интернет. При этом свободный доступ «не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов», предостерёг Токаев, добавив, что в случае появления противоправных материалов будут приняты меры по обнаружению и наказанию их авторов.

«Контртеррористическая операция продолжается, – особо отметил президент Республики Казахстан. – Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен».

Помимо этого, по словам Касым-Жомарта Токаева, впереди предстоит большая работа по извлечению уроков трагедии, в том числе с социально-экономической точки зрения. Правительству предстоит принять конкретные решения, о которых президент страны расскажет 11 января на заседании парламента.

Глава государства тепло поблагодарил соотечественников, сохранивших выдержку и прилагавших в тревожные дни усилия для обеспечения общественного порядка.

«Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Абсолютно уверен в том, что наша священная Родина – Казахстан – станет сильным государством на карте мира, наша экономика будет динамично развиваться, улучшится социальное положение наших граждан. Для достижения этих целей я предложу план реформ и конкретные меры по их реализации».

Фото: akorda.kz

«Президент Токаев контролирует ситуацию»

События в Казахстане и обращение президента страны к согражданам широко обсуждается в политических и экспертных кругах России.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ кандидат исторических наук Андрей Грозин согласен с президентом Казахстана в том, что происходящее в стране не похоже на спонтанное проявление недовольства.

«Президент Токаев контролирует ситуацию. И это главное, что сейчас должны услышать граждане Казахстана. Казахстан 30 лет жил в мире, на его территории не было конфликтов. Вероятно, это расслабило силовиков, и они не заметили подготовку заговора. Некими стихийными протестами на социально-экономические темы воспользовались хорошо подготовленные группы боевиков. Это – попытка мятежа. Используя законное недовольство части населения резкими, непродуманными экономическими решениями, ударившими по социальному здоровью населения, враждебные силы попытались развалить государство, перехватить власть», – считает историк.

Руководитель Института политических исследований Сергей Марков отмечает, что ввод в Казахстан миротворческих сил ОДКБ способствовал восстановлению законности и правопорядка в стране. Главная роль миротворцев заключается в том, что они взяли под охрану военные и государственные объекты для того, чтобы высвободить силовые структуры Казахстана для борьбы с беспорядками.

«Сегодня и казахстанцы, и россияне очень рады, что перелом в кризисе произошёл. Власть побеждает, мятежники рассеиваются. Но нужно сделать выводы. Как с точки зрения безопасности, так и в социально-экономической сфере. Эти выводы будут иметь значение и для России, потому что у нас схожие с Казахстаном проблемы. Я искренне надеюсь, что эти выводы позволят серьёзно скорректировать политику и Казахстану, и России. Я был много раз в Алматы. Это – один из прекраснейших городов всей Евразии. Сейчас больно наблюдать его разгромленным... Уверен, что население Казахстана сегодня вздохнуло с облегчением. Хаос удалось остановить и жизнь постепенно будет входить в мирное русло», – сказал Сергей Марков.

Тюменская казахская община поддерживает и разделяет позицию России относительно событий в Республике Казахстан, заявил председатель НКА казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев. «Мы, как и все народы многонациональной Тюменской области, от всего сердца желаем Казахстану мира и добра. Мы надеемся, что братская помощь стран ОДКБ поможет Казахстану справиться с бедой. На казахстанской земле должны наступить мир и спокойствие. Решить свои внутренние проблемы население Республики Казахстан сможет только в такой атмосфере. Мир и спокойствие, братья!» – подчеркнул лидер региональной казахской общины.

Заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева обращает внимание на то, что в своём заявлении президент Токаев пообещал обратиться к рассмотрению социальных вопросов, ставших толчком к протестным выступлениям. «Это обещание внушает определённые надежды на то, что будут предприняты меры в социальной сфере для улучшения жизни простых граждан. … Выступление президента Токаева внушает оптимизм и надежду, что эта ужасная ситуация в Казахстане, наконец, стабилизируется», – сказала Малышева.

На социальное самочувствие граждан обращает особое внимание и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «После того как всё уляжется, нужно будет заниматься не только политическими или «специальными» вопросами, связанными с подавлением преступных действий. Нужно будет решать социальные проблемы, создавать для общества перспективы».