Как Баба-Яга победила Микки Мауса: в Индии идет настоящая охота за старыми советскими журналами и книгами

Советский Союз весьма активно продвигал свою культуру по всему миру. Фото: кадр из фильма «Морозко»

Кажется, что весь мир находится под диктатом культуры США. Практически все дети на нашей планете знают Микки Мауса, а подростки толпами ходят на премьеры очередного фильма по мотивам американских комиксов. Тем отраднее узнавать, что в Индии сейчас бум интереса к старым советским книгам и журналам, за которыми идет настоящая охота.

БАБА ЯГА КАК ПРИМЕР

Советский Союз весьма активно продвигал свою культуру по всему миру, распространяя издания на самых экзотических языках. Это были произведения не только на "банальном" английском и испанском, но и на маратхи, малаялам, телугу и гуджарати, распространенных в Индии. Издательства "Мир", "Прогресс", "Радуга" и другие стали настоящим "окном в мир" для миллионов людей, не имеющих других способов приобщиться к сокровищам зарубежной литературы. Чего тут только не было: и детские книжки, и классика, и учебники.

Особенно мощным поток лилась на чистые индийские умы детская литература. Причем многие книги были неадаптированными русскими сказками. Там были все привычные герои: Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Иван Царевич, домовые и лешие, кикиморы и Чудо-юдо.

Например, индийский журналист и писатель Ниланьяна Рой в числе книг, которые оказали на нее наибольшее влияние в детстве, помимо Редьярда Киплинга назвала сказку "Три толстяка" Юрия Олеши и произведение Ольги Перовской "Ребята и зверята" . Рой с теплотой вспоминает "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, смакуя незнакомые названия блюд, которые были описаны главным героем.

Особенно забавны воспоминания писательницы о Бабе-Яге: "Я постепенно перестала ее бояться, вместо этого я даже завидовала этой старушке. Баба Яга была мудрой, хотя и жадной, но я думаю, что любой был бы раздражен незваным гостем, а Василиса вломилась без предупреждения. У Бабы Яги была своя собственность, что-то вроде мобильной скоростной избушки, довольно крутой, на мой взгляд. Она не боялась показывать свою ярость, вести себя плохо или поедать раздражающих ее людей, то есть делать то, чего я сама в глубине души хотела, но не могла, ведь мне всегда говорили, что настоящие леди себя так не ведут".

А вот и воспоминания поэтессы и драматурга Анни Заиди: "Советские книжки отличались от другой детской литературы тем, что они были более реалистичными, похожими на обычную жизнь. Я больше никогда не встречала книг, где болезнь и боль маленького ребенка были бы центром сюжета. До сих очень мало произведений, которые не напоминали бы супергеройские рассказы, ведь современные книжки пытаются убрать любой намек на настоящую боль".

ЦРУ ПРОТИВ

Кому-то дарили на 10-летие полное собрание сочинений Льва Толстого, переведенное на гуджарати. Кто-то подписывался на детский журнал "Миша", а некоторым детям устраивали праздничные походы в отделы советской литературы, которые существовали в некоторых книжных. Кстати, благодаря "Мише" и его отделу писем многие индийцы нашли себе друзей по переписке, узнавая много нового о СССР!

Большим преимуществом для индийцев была относительно невысокая цена по сравнению с другими книгами, а также великолепная полиграфия и красочные рисунки. Качество материала было на высоте, ведь издательства "Мир", "Прогресс", "Радуга" и другие нанимали настоящих индийцев, чтобы сделать безупречные переводы, причем иногда языки, на которых издавались журналы и книги были весьма экзотичными. Например, Равиндра Расал, окончивший МГУ, переводил книги на маратхи – один из языков Индии и Маврикия, на котором говорят 83 миллиона человек.

Популярность советских книжек была настолько высока, что они напугали даже ЦРУ. В докладе Управления "Советы в Индии: главная программа по проникновению" распространение подобной литературы и журналов оценивалось как часть информационных операций и пропаганды. А всего спецслужбы США насчитали, что СССР ежегодно распространял в Индии около 25 миллионов книг, журналов и брошюр на 13 языках.

Правда при этом американские спецслужбы стыдливо умалчивают, что сами активно продвигали собственные издания, причем финансировалась вся эта литературная братия напрямую через ЦРУ. Завербованный американцами писатель Артур Кёстлер положил на стол главе ЦРУ Френку Уизнеру проект создания принципиально новой организации - Конгресса за свободу культуры. Объединив интеллектуалов и деятелей культуры либерального толка, Конгресс, созданный в 1950 году, дал путевку в жизнь всем тем, кто стал символом "современного искусства с американским характером", а также заодно и 30 глянцевым журналам, издававшимся по всему миру от Бразилии до Уганды. Одним из важных фронтов такой информационной войны стала и Индия, правда перебить любовь к советской литературе было не так просто.

ОКНО В МИР

Для многих индийцев распад СССР стал личной трагедией, потому что они перестали получать привычные книги и журналы. Поток литературы иссяк, и на смену советским произведениям пришли "традиционные" американские супергерои и сюжеты.

Как вспоминает Сриджит Наир, который сейчас коллекционирует советскую литературу, когда он узнал, что СССР распался по его "щекам катились слёзы", он "чувствовал, что весь мир подходит к концу". "Мне очень нравились русские детские книги на языке малаялам, а каждый месяц я ждал почту, чтобы получить журнал "Миша" и с ним отправлялся в чудесные далекие страны, где рыбы могли говорить, лягушки рассказывать сказки, а кони с отважными принцами перепрыгивали через крепостные стены",- признается уже солидный мужчина.

Но дети, вскормленные "коммунистической пропагандой", выросли и оказалось, что они сами хотят воспитывать своих отпрысков на тех же русских сказках, а студентам легче дается материал с помощью советских учебников. И вот на эти книги началась настоящая охота!

Как пишет индийский автор Дивья Сридхаран, фанаты советских книг организовали группу в "Фейсбуке" под названием "Советская литература в на маратхи", в которой ищут и обмениваются редкими экземплярами, планируют за свой счет переиздавать самые популярные произведения и даже сняли документальный фильм о советских книгах на языке маратхи - "Красные звёзды, затерянные в тумане".

Один из активистов Девадатта Раджадхьякша собрал настоящую библиотеку, по крупицам выискивая коллекционные экземпляры. "Эти книги осветили наше детство, и, хотя мы не знали, что они из СССР, их иллюстрации и дизайн делали их неотразимыми", вспоминал Раджадхьякша. Сейчас он вместе с помощниками создает интернет-архив публикаций, чтобы хоть как-то ликвидировать дефицит.