Украинскую армию призвали готовиться «расчищать» себе место в Европе

Oтражение "агрессии" должно стать вооруженным вторжением Украины в Европу Фото: REUTERS

Все последние восемь лет Украина ищет "чудо": либо чудо-оружие, либо чудо-стратегию, которые должны нанести мощный удар в случае мифического «вторжения России» и «отрезвить агрессор». И, похоже, известный украинский политолог и журналист Максим Кухар нашел то, что искали все эксперты Незалежной эти годы.

- Сейчас США и ЕС с нетерпением ждут, когда РФ на нас нападет и они смогут еще что-то выторговать для себя у Кремля — предавая нас, затягивая и урезая нам помощь… При этом США и ЕС рассчитывают, что Украина, отравленная чувством ложного благородства, будет до последнего солдата рубиться с РФ, чем подарит НАТО еще пару лет спокойной жизни. Но наша задача — сорвать этот план, - набросал он контуры новой стратегии на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Что же такого придумал хитро-веселый украинский гений?

- Как только войска Путина начнут теснить нас с Востока, мы должны будем разделить нашу армию в 2 - 2,5 млн человек на две части. Одна — будет сдерживать натиск РФ, а вторая — расчищать нам место для безопасного отхода в Венгрии, Австрии, Италии, Германии, - фантазирует киевский эксперт уровня "стратегический аналитик". - Вы и ваши родственники — не должны бежать пешком под русскими бомбами с рюкзачками в Европу — под пулеметы венгерских, польских, румынских пограничников. При полном ободрении вашего убийства во стороны столиц ЕС. От наступления войск РФ вы должны уехать со всем нажитым имуществом на грузовиках и поселиться в хорошем доме в Австрии или на севере Италии.

Сразу возникает много вопросов. Откуда 2-2,5 миллиона в армии Украины? Там и так по призыву несчастные десятки тысяч не могут набрать, поскольку призывники согласны, скорее, в тюрьму, чем в армию (правда, справедливости ради, отметим, что первое не освобождает от второго). Где взять столько грузовиков? И, в конце концов, что делать в ситуации, если вся армия захочет не защищать Украину от мифической "агрессии России", а всем кагалом двинется на завоевание и разграбление богатой, сытой и спокойной Западной Европы? Откуда брать тех, кто захочет "сдерживать натиск РФ", если все захотят рвануть в "хороший дом в Австрии или на севере Италии"? И где гарантии, что войска вместе с населением дойдут до обозначенных в стратегии Кухара бивуаков, а тамошнее местное население из венгров, австрийцев, итальянцев и прочих румын согласится добровольно выехать из своих "хороших домов" для заселения их украинцами?

Впрочем, на последний вопрос у Кухара есть готовый ответ.

- Дорогу для вашего грузовика проложат танки и солдаты ЗСУ. Потому что задача армии — защищать свой народ и давить гусеницами тех, кто его убивает или предает, - обещает Кухар. - И наша армия со своей задачей справится. Потому что у НАТО в регионе и близко нет равной силы. А места ударов тактического ядерного оружия, которым нас попытаются остановить — вполне можно будет обойти и не заселять — оставив их прежним жителям.

В общем, отражение "агрессии Путина" должно стать вооруженным вторжением Украины в Европу: "давить гусеницами" не оставляет в этом никаких сомнений. Все продумал украинский стратег, уже и применение ядерного оружия предусмотрено. И разрешение местным народам жить в зонах его применения.

Бред малахольного – решите вы. А вот здесь вопрос, в какой степени? То, что это не стеб и не троллинг, например, доказывает сам Кухар, который в 2019-м требовал «срочно готовить войска для поддержки демократии в РФ».

А кроме того, он же предлагал усилить украинскими войсками Белоруссию и ввести «батальон дружественных сил ВСУ» «хотя бы в Гомель». А бездействие США в прошлом году он же назвал «импровизацией импотента, ворвавшегося в бордель». Концепция изменилась.

Да и послужной список Кухара впечатляет, по крайней мере, на первый взгляд: был замглавного редактора в "Коммерсантъ-Украина", "экономических новостях", журнале "Мысль", шеф-редактором в "Форбс Украина". Пошел служить в АТО в 95-ю ОДШБр (о подвигах и участии в БД, правда, ничего не сообщается).

Да и не только он отмечается таким полетом мысли. В декабре 2021-го, например, экс-глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в прямом эфире "4-го канала" пообещал разгромить всю венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ.

А вот насчет малахольных… Как говорил механик Маэстро Макарыч в фильме "В бой идут одни старики": "В ставке Гитлера все малахольные". На нынешней Украине по малахольности ставка Гитлера явно бы плелась где-то в хвосте, завидуя неадекватности местных аборигенов.

Но это вовсе не значит, что над словами Кухара можно просто посмеяться и забыть. В чем и заключается самое страшное. Для союзников Киева из Европы.