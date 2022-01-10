Геннадий Онищенко: Ковид нашим военным в составе сил ОДКБ в Казахстане не грозит - более 90 процентов из них «вооружены» и против короны

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Геннадий Григорьевич, в составе сил ОДКБ в Казахстане - более двух тысяч наших военных. Все ли они привиты от коронавируса? Ничего с ними там не случится - учитывая то, что за время попытки переворота там упустили борьбу с пандемией...

- Сказать, что упустили, нельзя. Потому что люди там осторожничали. Во всяком случае, в крупных (а это, прежде всего, областные центры) городах введение комендантского часа стало как раз очень серьезной ограничительной мерой. Люди особо не старались без необходимости находиться на улице.

- А наши как там?

- Слушайте дальше. Я отвечаю, я вы сразу переживаете.

Что касается наших ребят, я вам должен сделать замечание. Вы плохо следите за политической обстановкой, прежде всего, в нашей стране.

Я вам хочу напомнить, что накануне Нового года президент находился на итоговой коллегии Министерства обороны, и в его вступительном слове очень четко прозвучало, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наша армия не утратила боеспособность... Наоборот, все те мероприятия, которые были запланированы, выполнялись.

И затем в докладе министра обороны была дана развернутая картина, почему этого не произошло. Потому что охват прививками среди военнослужащих нашей армии - больше, чем 90%.

- Интересно... Почему?

- Да, армия - это тот контингент, который, если говорить о коронавирусе,- все время в зоне риска: понятно, казарма, строй, столовая... То есть, это не та ситуация, когда можно соблюдать социальную дистанцию.

Но это было компенсировано высоким уровнем охвата прививками и ревакцинации. Что и сыграло свою позитивную роль.

- Так точно!

- Вот если бы все общество так ответственно относилось к вакцинации…

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