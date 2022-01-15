Пять самых красивых и холостых наследных принцев в 2022 году: они сказочно богаты и пока еще свободны

Принц Константин-Алексиос. Фото: BACKGRID/LEGION-MEDIA
23 года (Греция)
Родители: Павел (принц) и Мария-Шанталь (кронпринцесса)
Греческий бог с картинки! Косая сажень в плечах, бездонные глаза. Среди его предков королева Виктория и великая княгиня Ольга Константиновна. В 1973 году греческую монархию упразднили, но семья принца сохранила титулы. Алексиос родился в Нью-Йорке, был крещен в православие. В 2004-м семья переехала в Лондон. Учился принц в школе для мальчиков в Лондоне, в частном колледже Краутона, а сейчас осваивает науки в Джорджтаунском университете. Константин прохладно относится к своему Инстаграму, при этом у него там почти 200 тыс. подписчиков.
Принц Иоахим. Фото: Danny GYS/Global Look Press
Родители: Лоренц (принц Бельгийский, эрцгерцог Австрийский-Эсте) и Астрид Бельгийская (принцесса)
В декабре принц Иоахим Карл Мария Николаус Изабель Маркус отпраздновал свое тридцатилетие. Но пышных отчетов об этом мы не увидели: у принца нет аккаунтов в соцсетях. Иоахим служил во флоте и в сухопутных войсках. В Миланском университете Боккони изучал «Экономику, менеджмент и финансы».
В 2020-м разгорелся скандал, связанный с его именем. Иоахим побывал на вечеринке в Испании, а на следующий день слег с коронавирусом. Его тут же обвинили в распространении заразы. Светские сплетники утверждали, что прибыл
Иоахим на вечеринку ради светской львицы Виктории Ортиз. Иоахим стоит 9-м в очереди на трон.
Принц Николай. Фото: prins.nikolai/Instagram
Родители: Йоаким (принц, граф Монпеза) и Александра (графиня Фредериксборгская)
Николай Виллем Александр Фредерик, старший внук королевы Дании Маргрете II, сказочно хорош собой - смоляные кудри, зеленые глаза. Датский красавчик принц использует внешность по назначению - он преуспевающая модель. Николай участвовал во многих престижных фешен-показах, в том числе представлял бренд Burberry на Лондонской неделе моды.
Принц Николай. Фото: prins.nikolai/Instagram
Николай учился в обычной школе, а потом в закрытом интернате в 80 км от Копенгагена, существующем с XVI века. Жил принц при этом в общежитии. Три года назад казалось, что Николай займется военной карьерой, но он довольно быстро оставил учебу. На этом его искания не закончились. В прессе Николай заявлял, что хочет пойти по экономической стезе.
В очереди на престол Николай занимает седьмую позицию.
Принц Хусейн. Фото: Фото: alhusseinjo/Instagram
Родители: Абдулла II (король) и Рания (королева)
Его королевское высочество принц Аль-Хусейн бин Абдалла II, наследный принц, родился в городе Аммане в 1994 году, и у него отличные шансы занять трон! Он первый в очереди. В 2015 году Хусейн стал самым молодым членом Совета безопасности ООН. Он окончил Университет Джорджтауна по специальности «Всемирная история». Принц участвует в общественно важных и политических мероприятиях. Его аккаунт в Инстаграме (почти 3 млн подписчиков!) - это фотолетопись его деловой жизни, ну и совсем немного личных фото. Принц обожает бокс, скалолазание и футбол, изучает иврит, английский, французский.
Принц Абдул Матин. Фото: tmski/Instagram
Родители: Хасанал Болкиах (султан) и Мариам Абдул Азиз (экс-супруга султана Брунея)
30-летний красавец четвертый в очереди на трон. Абдул окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, получил диплом Королевского колледжа Лондона и степень магистра в Школе восточных и африканских исследований.
Принц Абдул Матин. Фото: tmski/Instagram
Какой он видит свою избранницу? «Она просто должна быть настоящей. Простота - это то, что действительно может меня привлечь», - считает Абдул Матин.
Принц говорит на четырех языках. Занимается боксом, верховой ездой и горными лыжами.