Пять самых красивых и холостых наследных принцев в 2022 году: они сказочно богаты и пока еще свободны

Принц Константин-Алексиос. Фото: BACKGRID/LEGION-MEDIA

1. Принц Константин- Алексиос,

23 года (Греция)

Родители: Павел (принц) и Мария-Шанталь (кронпринцесса)

Греческий бог с картинки! Косая сажень в плечах, бездонные глаза. Среди его предков королева Виктория и великая княгиня Ольга Константиновна. В 1973 году греческую монархию упразднили, но семья принца сохранила титулы. Алексиос родился в Нью-Йорке, был крещен в православие. В 2004-м семья переехала в Лондон. Учился принц в школе для мальчиков в Лондоне, в частном колледже Краутона, а сейчас осваивает науки в Джорджтаунском университете. Константин прохладно относится к своему Инстаграму, при этом у него там почти 200 тыс. подписчиков.

2. Принц Иоахим,

30 лет (Бельгия)

Принц Иоахим. Фото: Danny GYS/Global Look Press

Родители: Лоренц (принц Бельгийский, эрцгерцог Австрийский-Эсте) и Астрид Бельгийская (принцесса)

В декабре принц Иоахим Карл Мария Николаус Изабель Маркус отпраздновал свое тридцатилетие. Но пышных отчетов об этом мы не увидели: у принца нет аккаунтов в соцсетях. Иоахим служил во флоте и в сухопутных войсках. В Миланском университете Боккони изучал «Экономику, менеджмент и финансы».

В 2020-м разгорелся скандал, связанный с его именем. Иоахим побывал на вечеринке в Испании, а на следующий день слег с коронавирусом. Его тут же обвинили в распространении заразы. Светские сплетники утверждали, что прибыл

Иоахим на вечеринку ради светской львицы Виктории Ортиз. Иоахим стоит 9-м в очереди на трон.

3. Принц Николай,

22 года, Дания

Принц Николай. Фото: prins.nikolai/Instagram

Родители: Йоаким (принц, граф Монпеза) и Александра (графиня Фредериксборгская)

Николай Виллем Александр Фредерик, старший внук королевы Дании Маргрете II, сказочно хорош собой - смоляные кудри, зеленые глаза. Датский красавчик принц использует внешность по назначению - он преуспевающая модель. Николай участвовал во многих престижных фешен-показах, в том числе представлял бренд Burberry на Лондонской неделе моды.

Принц Николай. Фото: prins.nikolai/Instagram

Николай учился в обычной школе, а потом в закрытом интернате в 80 км от Копенгагена, существующем с XVI века. Жил принц при этом в общежитии. Три года назад казалось, что Николай займется военной карьерой, но он довольно быстро оставил учебу. На этом его искания не закончились. В прессе Николай заявлял, что хочет пойти по экономической стезе.

В очереди на престол Николай занимает седьмую позицию.

4. Принц Хусейн,

27 лет (Иордания)

Принц Хусейн. Фото: Фото: alhusseinjo/Instagram

Родители: Абдулла II (король) и Рания (королева)

Его королевское высочество принц Аль-Хусейн бин Абдалла II, наследный принц, родился в городе Аммане в 1994 году, и у него отличные шансы занять трон! Он первый в очереди. В 2015 году Хусейн стал самым молодым членом Совета безопасности ООН. Он окончил Университет Джорджтауна по специальности «Всемирная история». Принц участвует в общественно важных и политических мероприятиях. Его аккаунт в Инстаграме (почти 3 млн подписчиков!) - это фотолетопись его деловой жизни, ну и совсем немного личных фото. Принц обожает бокс, скалолазание и футбол, изучает иврит, английский, французский.

5. Принц Абдул Матин,

30 лет (Бруней)

Принц Абдул Матин. Фото: tmski/Instagram

Родители: Хасанал Болкиах (султан) и Мариам Абдул Азиз (экс-супруга султана Брунея)

30-летний красавец четвертый в очереди на трон. Абдул окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, получил диплом Королевского колледжа Лондона и степень магистра в Школе восточных и африканских исследований.

Принц Абдул Матин. Фото: tmski/Instagram

Какой он видит свою избранницу? «Она просто должна быть настоящей. Простота - это то, что действительно может меня привлечь», - считает Абдул Матин.

Принц говорит на четырех языках. Занимается боксом, верховой ездой и горными лыжами.