Певица Бейонсе простила мужа-изменника, услышав его песню

Супруги живут вместе уже более 20 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2018 году лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stones стала композиция Бейонсе «Crazy in love». В записи этого музыкального трека принял участие и супруг вокалистки - рэпер Джей Зи.

Вместе они уже более 20 лет. Глядя на красивые фото их семьи, кажется, что Бейонсе и Джей Зи живут душа в душу. Но на самом деле за годы брака они пережили многое: предательство, измены, взаимные обиды. А спасти отношения смогли благодаря песням, в которых молили друг друга о прощении.

Бейонсе и Джей Зи познакомились в конце 1990-х годов. Сначала они были просто друзьями, но через полгода после первого знакомства рэпер все-таки решился пригласить девушку на свидание. Бейонсе согласилась, а позже призналась, что Джей Зи стал ее первым мужчиной.

Их свадьба состоялась в 2008 году. Певица планировала скромное торжество, но жених хотел кричать о своей любви на весь мир. Джей Зи подарил любимой кольцо с 18-каратным бриллиантом и украсил номер для новобрачных 70 тысячами орхидей.

Их брак казался идеальным – супруги всячески поддерживали друг друга, вместе записывали песни, фото счастливой пары украшали глянцевые обложки журналов.

В 2012 году Бейонсе родила дочь. И, погрузившись в материнство, певица стала замечать, что поведение мужа изменилось: он стал пропадать, вообще не уделял внимания ребенку, стал агрессивно себя вести. Тогда и заговорили о его изменах.

Разлучницей пары чуть не стала певица Рианна. Когда об этом узнала младшая сестра Бейонсе, Соланж, то она набросилась на рэпера с кулаками, столкнувшись с ним в лифте.

Осознав свою ошибку, музыкант записал песню, в которой признался в измене. «Слушай, я прошу прощения, я гулял налево годами», - пел Джей Зи.

В 2017 году у пары родились близнецы. Отношения между супругами улучшились, но, как говорит сама Бейонсе, им пришлось много работать над собой.

«Я прошла через ад и вернулась обратно, - не раз говорила певица. - И я горжусь тем, что стала свидетелем личностного роста мужа как лучшего друга и отца. Сейчас я благодарна за каждый полученный шрам».

В знак примирения пара обновила перед алтарем свои брачные клятвы. Теперь в их семье царят взаимопонимание и гармония. Исполнители вместе гастролируют, пишут песни, воспитывают детей и обещают любить друг друга всю свою жизнь.