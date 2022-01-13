«Я считаю его родным человеком»: 17-летняя москвичка Диляра впервые встретилась со своим генетическим близнецом, который два года назад спас ей жизнь.

Пока подобных встреч в России было не очень много. И это всегда очень важное и волнительное событие не только для самих героев, но и для сотрудников Национального РДКМ, которые ежедневно делают очень большое и очень важное дело. Фото: Сергей Строителев для Национального РДКМ3

Эта история началась в августе 2019 года, когда инженер из Санкт-Петербурга Алексей Брежнев решил сдать кровь и вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Он стал одним из тех добровольцев, которые готовы пожертвовать свои стволовые клетки совершенно незнакомому человеку, заболевшему раком крови. А уже в октябре он узнал о том, что его генетическому близнецу требуется трансплантация.

«День ноль» – так трансплантологи называют дату, когда у пациента с онкологическим заболеванием «убивают» собственный костный мозг, чтобы заменить его донорскими клетками. Если пересадка пройдет успешно, этот день станет началом новой жизни и пути к выздоровлению.

«День ноль» случился у 15-летней Диляры Юсиповой в октябре 2019 года. За несколько месяцев до этого активная, жизнерадостная девочка стала часто болеть – то аллергия, то ангина, то обмороки. Поначалу врачи не увидели проблему, а снижение веса объяснили увлечением диетами и занятиями боксом. Но после подробного обследования стало понятно, что причина гораздо серьезнее. Диагноз звучал как приговор: острый миелоидный лейкоз – злокачественное заболевание системы крови, которое развивается стремительно и без лечения может привести к смерти пациента.

«Я чувствовала, как будто провалилась в какую-то пропасть. Но в какой-то момент я поняла, что если я буду просто сидеть, то ничего не произойдет, надо из этого выбираться и выбираться вместе. Я сказала: «Ты должна сама себе сказать, что мы идём вперед, идем дальше». И я понимала, что моё эмоциональное состояние передается и Диляре. Если я буду в амёбном состоянии, то так оно все и будет. А если мы сплотимся, определимся, как действовать дальше, то только вперед – к светлому будущему!», – вспоминает мама Диляры.

Диляру срочно направили на курс химиотерапии в Морозовскую детскую клиническую больницу. После двух недель лечения доктора пришли к выводу, что единственный шанс спасти девочку – пересадка костного мозга. Клетки родителей не подошли Диляре по генотипу. Случай достаточно распространенный – найти донора костного мозга среди родственников получается лишь в 25% случаев. Оставалась последняя надежда – на поиск неродственного донора. И такой донор нашелся в базе Национального РДКМ. Это была большая удача. Отечественная донорская база мала, и часто в России не удается найти совместимого донора, шанс на совпадение – 1 на 10 000. Поиск же в зарубежных регистрах требует больше времени и средств.

«Я была готова на любой ответ донора, ждала, что он либо согласится, либо нет. Конечно, переживала и надеялась, что он согласится», – поделилась своими воспоминаниями Диляра.

Диляре повезло: незнакомец согласился сдать свои кроветворные клетки, чтобы помочь девочке, о которой он тогда не знал ничего, кроме пола и возраста. Таковы международные правила: донор и реципиент могут познакомиться и встретиться только спустя два года после трансплантации. Эту встречу без преувеличения можно назвать рождественским чудом, и случилась она в Рождество, 7 января 2022 года в Санкт-Петербурге, куда Диляра приехала вместе с родителями, чтобы, наконец, обнять своего спасителя.

«Эмоции меня переполняют. В голове не укладывает то, что Алексей мне не родной, а со стороны медицины, я понимаю, что он мне родной, и я действительно считаю его родным. Я не знаю, как выразить благодарность за спасенную жизнь, и искренне им восхищаюсь. Ведь он не побоялся прийти на помощь, хотя у него у самого семья», – сказала, не скрывая волнения, Диляра.

«Удивительно, что есть в мире человек, который фактически твой генетический близнец, но при этом в два раза моложе, еще и девушка. Мы начали переписываться только спустя два года, после того как прошла трансплантация. Мне объяснили, что процесс выздоровления после пересадки костного мозга очень болезненный. Поэтому я раз в полгода звонил или писал в регистр, узнавал, как дела, но мне давали довольно скудную информацию, говорили, что с девушкой все нормально, идет такой-то этап лечения», – рассказывает Алексей Брежнев, который, как и большинство доноров, не считает свой поступок геройством. Он растит дочь и представляет, что значит для семьи здоровье ребенка.

Сейчас Диляра Юсипова прошла курс реабилитации, чувствует себя хорошо, заканчивает школу и мечтает о поступлении в медицинский вуз, чтобы в будущем стать детским хирургом-онкологом, чтобы самой спасать жизни.

«Это бесценный дар. Алексей поделился частичкой себя, своими клетками. Я искренне благодарна ему за сегодняшний день», – такие слова благодарности прозвучали от мамы Диляры, которая не могла сдержать слёз.

Пока подобных встреч в России было не очень много. И это всегда очень важное и волнительное событие не только для самих героев, но и для сотрудников Национального РДКМ, которые ежедневно делают очень большое и очень важное дело. Для 71 российского пациента они организовали поиск и доставку трансплантатов от российских и зарубежных доноров. И это вторая встреча донора Национального РДКМ и реципиента за последний год.

«В трансплантации костного мозга каждый год нуждаются более 5 тысяч наших соотечественников. Это по самым скромным оценкам. На самом деле их больше десятка тысяч. А делается таких операций не более 1700 в год. Дело в том числе в нехватке доноров костного мозга», – отметила директор дирекции рекрутинга потенциальных доноров костного мозга Национального РДКМ Евгения Лобачева.

Для справки:

Во всех российских донорских базах состоит около 175 тыс. человек. А нужно в пять раз больше! С 2010 года Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в России.

В 2017 году на благотворительные средства создан Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Сегодня это самая быстрорастущая российская донорская база, насчитывающая 59 622 потенциальных донора и десятки спасенных жизней.

Чтобы вступить в Национальный РДКМ нужно сделать всего несколько простых шагов. Подробности можно узнать на сайте.

Национальный РДКМ благодарит отель «Введенский» (г. Санкт-Петербург) за помощь в организации встречи и проведении пресс-конференции.

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