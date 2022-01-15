Великая сексуальная контрреволюция: почему молодежь во всем мире теряет либидо

Эта антисексуальная эпидемия волной накрывает весь мир. Фото: Shutterstock

НОВЫЕ ПУРИТАНЕ

Первыми внимание на этот тревожный феномен обратили американцы несколько лет назад. По данным ежегодного опроса Национального центра изучения общественного мнения, проведенного в 2018 году, выяснилась, что четверть граждан США на тот момент не вела сексуальную жизнь, за неимением соответствующих партнеров - и этот показатель стал максимальным с 1988 года, когда социологи стали задавать подобные вопросы.

Стали разбираться: кто же виноват. Выяснилось, что «старички»-то еще ого-го, а вот с молодежью до 30 лет что-то не так. 23% мужчин в этом возрасте ни разу не занимались сексом за последний год (а ведь 10 лет назад этот показатель был куда меньше - 10%).

Несмотря на то, что интернет дает мгновенный доступ к любой эротической информации, именно первое «сетевое» поколение, известное как зумеры (рожденные в XXI веке), оказалось намного более целомудренным, чем их отцы и деды. В англоязычной среде даже появился термин puriteen, то есть «пуританин-подросток». Так нарекают парней и девчонок, которые проводят большую часть своей жизни онлайн и выражают недовольство, когда встречают какое-либо проявление сексуальности в Интернете.

Эта антисексуальная эпидемия волной накрывает весь мир. Судите сами: недавнее исследование министерства образования Великобритании показало, что каждый восьмой житель Соединенного Королевства лишается девственности после 26 лет. Почти половина (40%) молодых австралийцевв в возрасте от 19 до 24 лет никогда не вступала ни с кем в половые отношения. В Японии каждая второй супружеский союз обходится без физической близости между мужчиной и женщиной. А в Китае власти настолько обеспекоились снижением юного поколения к процессу деторождения, что запретили показывать по ТВ женоподобных мужчин - дабы дурной пример никому не подавали.

ПОРНО ЗАМЕНИЛО ОТНОШЕНИЯ

Что же стало причиной этой великой сексуальной контрреволюции? Эксперт «КП» доктор медицинских наук, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Лев Пережогин винит пресыщенность нынешних подростков.

- Американские коллеги объясняют тенденцию снижения сексуальных контактов тремя причинами: пропагандой здорового образа жизни, нежеланием взрослеть и, наконец, рост доступности порнографии. Я же считаю, что главной тут является третья из названных причин. Порнографические материалы достигли невероятного уровня реалистичности и для подростов с визуальной точки зрения выглядят намного более привлекательно, чем обычный секс, - считает Пережогин.

То, что многие уходят с головой в виртуальный секс, свидетельствует и статистика крупнейшего порносайта планеты Pornhub. Резкий рост числа посетителей наблюдается во всех странах мира в период с 10 вечера до часу ночи. То есть на то самое время, когда, по идее, чаще всего должна случаться интимная близость с любимыми людьми.

Несмотря на то, что интернет дает мгновенный доступ к любой эротической информации, именно первое «сетевое» поколение, известное как зумеры (рожденные в XXI веке), оказалось намного более целомудренным, чем их отцы и деды. Фото: Shutterstock

ОН СКАЗАЛ "ДА"

Одновременно среди подрастающего поколения наблюдается тяга к конформистскому образу жизни, неконфликтности.

- Сексуальная раскованность во все времена была формой протеста молодежи против морали поколения своих отцов. Это был бунт. Но теперь настоящих буйных мало. Многие парни и девушки сегодня избегают опасных форм деятельности, предпочитая пассивно сидеть на дивание. Я уже не говорю о том, что многие выбирают жить на социальные пособия вместо того, чтобы устроиться на работу, и это тоже откладывает время вступления во взрослую жизнь, - замечает Лев Пережогин.

Насколько все эти мировые тенденции можно отнести к России? По мнению нашего эксперта, они уже начинает себя проявлять.

- В Россию западные тенденции приходят с небольшим запаздыванием, на 3-4 года. Но приходят обязательно. Уже сейчас мы видим, что среди подростков непопулярна маскулинность, становятся звездами женственные мальчики. И эта тенденция будет нарастать, - говорит Пережогин.

В таких условиях активную роль в отношения зачастую приходится брать на себя женщинам. В англоязычных социальных сетях, например, набирает популярность флешмоб HeSaidYes («Он сказал «да») - в нем дамы сами делают предложение руки и сердца своему избраннику.

ЗАНИМАЙТЕСЬ ГИГИЕНОЙ, А НЕ ЛЮБОВЬЮ

Ну, а пандемия, похоже, окончательно добила сексуальное влечение человечества. И дело даже не в том, что из-за карантина стало меньше возможности найти себе нового партнера. Даже крепкие пары на удаленке вдруг обнаружили, что их либидо стало угасать. По одному из социологических опросов, проведенных в США, 57% респондентов заявили о снижении сексуального интереса к партнеру за время карантина.

Аналогичную картину рисуют и объективные данные. Так, крупнейший производитель презервативов в мире, компания Karex отчиталась о катастрофическом, 40-процентном снижении объемов продаж в 2020-21 годах. И это при том, что изначально заводы резиновых изделий были уверены в том, что коронавирусная изоляция станет благом для их бизнеса. Мол, что еще делать людям запертым в четырех стенах, кроме того как заниматься плотскими утехами. И теперь, чтобы хоть как-то удержать финансовые показатели на плаву, производители презервативов переключаются на производство медицинских перчаток. Такой вот не слишком радостный символ перемен в общественном сознании. Если в 1960-е в ходу было лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной», то теперь его впору поменять на «Занимайтесь гигиеной, а не любовью».

МНЕНИЕ СЕКСОЛОГА

«Ковид снижает выработку тестостерона»

Евгений Кульгавчук, президент «Профессионального объединения врачей сексологов»

- Порнография вкупе с изнуряющей мастурбацией может приводить к истощению дофаминовых рецепторов мозга, особенно у подростков. То есть люди разучаются ценить близость, предвкушать и радоваться ей. У меня все чаще встречаются пациенты, у которых уже в молодом возрасте снижено половое влечение и практически отсутствует секс в браке.

Негативное влияние коронавируса, действительно, есть. Все наслышаны о поражении дыхательной системы, но редко говорят о поражении половой системы. А ведь при Covid-19 происходит поражение клеток Лейдига, которые принимают участие в выработке тестостерона. Другими словами, коронавирус может снижать половое влечение. Врачи наблюдают и другие последствия – качество сперматозоидов после COVID-19 тоже серьёзно страдает.

Вместе с тем, если говорить о России, то здесь все же ситуация получше, чем в западном мире. В нашем обществе по-прежнему сильны традиции, даже несмотря на быстрые знакомства в Tinder или движение чайлдфри (отказ от деторождения). Многие пары хотят здоровых отношений, любить и быть любимыми. А между случайным сексом или постоянным просмотром порно, все же выбирают любовь.