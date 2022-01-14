«Как можно быстрее адаптироваться к требованиям ESG-повестки»: как новые экологические стандарты сделать конкурентным преимуществом бизнеса?

Фото: Михаил Джапаридзе/фотохост-агентство ТАСС

Устойчивое развитие и энергопереход к углеродной нейтральности в современном мире – одна из ключевых задач государственного уровня. В частности, с текущего года вступил в силу закон об обязательной нефинансовой отчетности крупных компаний, а сразу несколько крупнейших банков страны, в числе которых Сбер, ВТБ и Газпромбанк, инициировали создание крупных клиентских платформ и объединений бизнеса, предлагая компаниям решения в сфере ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Перспективы и необходимость развития ESG в России обсудили на сессии «ESG-повестка: роль финансовых институтов», которая прошла в рамках первого дня Гайдаровского форума-2022.

«ГОТОВЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ»

Модератором встречи выступил председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. Открывая сессию, эксперт озвучил данные исследований рейтинговых агентств, согласно которым лишь 6% топ-менеджеров в России имеют полное представление об ESG, в то время как 58% ничего не знают об этом.

«Для того, чтобы ESG перестало быть механизмом сдерживания и стало конкурентным преимуществом, национальной экономике и национальному бизнесу необходимо как можно быстрее адаптироваться к требованиям ESG-повестки», - отметил руководитель АГТ.

Председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. Фото: Михаил Джапаридзе/фотохост-агентство ТАСС

В свою очередь, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов отметил, что ESG сегодня – это новый инструмент конкурентной борьбы, и роль государства заключается в создании необходимых условий для трансформации и развития этого направления в нашей стране. К числу подобных мер замминистра отнес, например, закон «Об ограничении выбросов парниковых газов».

«Это вся архитектура, правила игры, весь понятийный аппарат. Наша задача - чтобы уже в этом году у нас все это заработало, - сообщил заместитель главы Минэкономразвития. - Мы создали систему торговли углеродными единицами, систему подтверждения климатических проектов, систему верификации. Уже сейчас аккредитованы четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную отчетность. То есть, в принципе, мы уже готовы к трансформации».

При этом чиновник добавил, что министерство активно работает над расширением числа национальных верификаторов «зеленых» проектов и выразил надежду, что этот инструмент заработает к 2023 году.

СТАВКА НА «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРОЕКТЫ

Первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева обратила внимание на то, что энергопереход – это не только большие возможности, но и потенциальные риски для экономики и финансовой системы страны, прежде всего климатические, которые в будущем будут только нарастать.

«Поэтому наша задача – стимулировать банки и другие финансовые организации оценивать климатические риски, учитывать их в стратегии, корпоративном управлении, риск-менеджменте, чтобы сохранять устойчивость», - подчеркнула первый зампред Центробанка, сообщив, что её ведомство готовит консультативный доклад, в котором представит свои предложения по этой теме. Ксения Юдаева также отметила необходимость определения так называемых «коричневых» компаний, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. По её мнению, их целесообразно «стимулировать к трансформации и диверсификации баланса путем финансирования финансово-устойчивых «зеленых» проектов».

Гайдаровский форум проходит 13-14 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Организаторами форума являются РАНХиГС, Институт экономической политики имени Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Форум проходит при поддержке федерального правительств.