Анна Попова: «Было бы неплохо раз в день всем нам измерять себе температуру»

Попова посоветовала всем быть более внимательными к своему самочувствию и оценивать его каждое утро. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Пятая волна коронавируса, которая может прийти в Россию в ближайшие недели, простой не будет, но при соблюдении всех санитарных правил с ней удастся справиться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по COVID-19 в пятницу.

По ее словам, все санитарно-эпидемиологические меры, которые действовали ранее, остаются актуальными и в случае с «омикрон» штаммом.

- Мы знаем, как он ведет себя в окружающей среде. Вирус не изменился, он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он неустойчив на поверхностях, если мы их своевременно обрабатываем, - заметила Попова.

Она также рассказала, как себя вести, если кто-то из членов семьи заболел коронавирусом. По ее словам, прежде всего заболевшего нужно изолировать, желательно выделить ему отдельную комнату.

- Если это невозможно, то отдельное пространство, - заметила Попова.

Также у заболевшего должна быть отдельная посуда и столовые приборы. Членам семьи стоит находиться в масках, чтобы себя обезопасить. При этом маску по правилам необходимо менять каждые 2 часа, максимальный срок нахождения в одной маске - три часа.

- Все должно быть в чистоте, промыто, продезинфицировано. Тогда заболевший будет не опасен для членов семьи, - сказала глава Роспотребнадзора.

Как отметила Попова, в случае с «омикроном» человек становится заразным уже в первые сутки после того, как встретился с вирусом, еще до того, как он сам почувствовал недомогание.

- Заразность вируса выросла от 3 до 7 раз, - заявила Попова.

Если в случае с другими штаммами ковида инкубационный период составлял 6-8 дней, то при «омикроне» от 2 до 5 дней.

Попова посоветовала всем быть более внимательными к своему самочувствию и оценивать его каждое утро. В случае малейшего недомогания и тем более при повышении температуры нужно остаться дома.

- Было бы очень хорошо, если бы каждый из нас раз в день измерял себе температуру, - заметила Попова. - Не всегда мы осознаем, что состояние нашего здоровья ухудшается, но термометр - очень хороший наш помощник, он может подсказать, что «вот, смотрите, у вас сегодня с утра температура уже 37,5».

Она также напомнила, что в общественных местах нужно носить маски, а также посоветовала не пользоваться рабочим лифтом, если в него зашло много народу. Говоря о безопасности на рабочем месте, Попова призвала не проводить совещаний (сделать это можно онлайн), а также напомнила о соблюдении социальной дистанции и дезинфекции рабочих поверхностей.