Турист заболел COVID-19 за границей: Что должна сделать страховая компания

Риск заболеть COVID-19 сейчас включён практически во все полисы выезжающих за границу. Фото: REUTERS

Медицинский страховой полис всегда был полезной штукой до отпуска да границей - а сейчас, во время пандемии, особенно. Многие страны без него не дадут визу. Но даже если такого требования нет, лучше купить страховку, стоит она немного по сравнению с теми расходами, которые ждут в случае внезапной болезни в другой стране. В пакетные туры полис, чаще всего, уже включён.

Перед поездкой, а ещё лучше - до покупки полиса, внимательно прочитайте условия страхования, так они могут отличаться в зависимости от страховой компании и стоимости полиса. Главное, на что надо обратить внимание, - какие проблемы со здоровьем будут считаться страховыми случаями, а какие полис не покроет. И куда обращаться в случае необходимости.

Риск заболеть COVID-19 сейчас включён практически во все полисы выезжающих за границу. Обычно страховая компания должна оплатить:

Вызов врача в отель

Госпитализацию и лечение в больнице

Лекарства по рецепту врача в случае амбулаторного лечения

Необходимые анализы по назначению врача

Пребывание в карантине

Транспортные расходы - в том числе возвращение в Россию, если свой рейс из-за болезни турист пропустил

Визит родственников в случае экстренной ситуации.

КСТАТИ

Коронавирус в отпуске - редкий случай

Вокруг едва ли не каждого случая с нашими туристами, заразившимися COVID 19 за рубежом, поднимается шум. Однако на самом деле это большая редкость - если сравнить с другими заболеваниями. На коронавирус приходится меньше 1% всех обращений в страховые компании из-за проблем со здоровьем на заграничных курортах, поделились с kp.ru в страховом доме ВСК (это данные за 9 месяцев 2021 года).

Чаще всего - обычная простуда и проблемы с желудочно-кишечным трактом, на эти болезни приходится 80% обращений (коронавирус в статистике, кстати, относят к простудным заболеваниям, так что его мизерная доля входит в эти 80%).

Также часто на отдыхе случаются:

10% - травмы и несчастные случаи.

10% - сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с нервной системой.