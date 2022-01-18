Потеря кормильца: В Израиле семья застреленного на месте преступления вора требует баснословную компенсацию

Прокуратура обвинила Шифа в том, что он сразу начал стрелять, вместо того, чтобы просто препятствовать угону машины

Семья израильтянина Мухаммеда аль-Атраша, застреленного Арье Шифом при попытке угона транспортного средства, обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию родным погибшего в размере 4 миллионов шекелей (почти 98 миллионов рублей).

В исковом заявлении указано, что у 34-летнего угонщика, застреленного Шифом, осталось 8 детей, которых теперь как-то надо содержать.

Трагический инцидент произошел в ноябре позапрошлого года. 70-летний Арье Шиф вместе с супругой ночевали в трейлере, поскольку в их доме в то время проводился ремонт. Поздней ночью к их владению подъехала машина, из которой вышел аль-Атраш.

Угонщик разбил боковое стекло стоящего рядом автомобиля Шифов и попытался его завести. На шум из трейлера вышел хозяин машины и выстрелил в вора, которому как раз удалось завести автомобиль. Пуля попала мужчине в голову, машина еще некоторое время прокатилась и замерла на тротуаре. Сообщники налетчика скрылись.

Прокуратура обвинила Шифа в том, что он сразу начал стрелять, вместо того, чтобы просто препятствовать угону машины. Параллельно суд признал право обвиняемого на защиту жизни и имущества.

Во время разбирательства выяснилось, что за убитым бедуином тянется довольно длинный уголовный след: он дважды отбывал наказание в тюрьме, а также неоднократно был задержан полицией по подозрению в угоне, квартирных кражах и насилии в семье.

Разбирательство по делу Арье Шифа длилось год, и в ноябре суд огласил вердикт: мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 9 месяцам общественных работ и выплате компенсации семье погибшего в размере 10 тысяч шекелей (около 245 тысяч рублей).

– Я рад, что все закончилось, но меня печалит эта трагедия, – сказал после заседания суда Арье Шиф.

После оглашения приговора возле здания суда родственники убитого угонщика устроили стихийный митинг из-за несогласия со столь мягким, по их мнению, решением – они требовали приговорить Шифа к пожизненному заключению.