Путину рассказали, за что в Мексике любят наши новые фильмы

Владимир Путин принял Ольгу Любимову в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин принял Ольгу Любимову в Кремле. Рабочая встреча превратилась в перечисление наших культурных успехов. Рассказываем, какие достижения министр посчитала самыми важными, чтобы рассказать о них президенту.

1. В стране восстанавливают школу реставраторов музыкальных инструментов и музейных экспонатов. В Гнесинском училище готовят специалистов по скрипкам Страдивари, Гварнери и Амати. А то сейчас инструменты приходится возить на реставрацию в итальянскую Кремону.

- У нас появилась наша армия волонтеров, которые помогают консервировать вместе со специалистами те здания, которые мы только еще планируем реставрировать впоследствии, - рассказала Любимова.

2. В России по аналогии с Советским Союзом вводят гастрольный план. Министр пожаловалась, что по собственному желанию большинство коллективов едет только в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Крым. А так «национальные коллективы» отправляют и в менее популярные места.

- Ансамбль из Дагестана «Лезгинка» выступает в Челябинске. Или хор Пятницкого – в Благовещенске, - заметила Любимова.

3. Российское кино популярно на стриминговых платформах. Фильм «Серебряные коньки» вышел в топ в Мексике и всей Латинской Америке.

Мы проверили слова министра. И правда, после того, как лента появилась на Netflix в июне прошлого года, она оказалась на втором месте по просмотрам в Румынии, Греции, Чили и Мексике. А в Бразилии какое-то время была даже на первом месте.

- Люди пишут: «Я хочу, чтобы закончилась скорее пандемия, я хочу попасть в Санкт-Петербург зимой. Я хочу увидеть этот город», - добавила Любимова.

4. - Пушкинская карта работает? – спросил Путин.

Министр ответила, что карта – это «технологичный вызов для всех учреждений культуры». Ее функционал расширяют с помощью экспертных советов в регионах. На каникулах школьники пользуются картой, чтобы посещать интересные места в других городах.

- Первый билет девочка у нас из Сибири купила в Театр сатиры в Москве, - ответила Любимова.