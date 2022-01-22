Ставка на комфорт: как развиваются города на Северо-Западе

Представители Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ рассказали, какое жилье строится в регионе и какие меры господдержки помогут гражданам улучшить жилищные условия Фото: pixabay.com

Собственное жилье для современного человека уже давно больше, чем просто стены и крыша над головой. В своих квартирах мы проводим значительную часть времени, особенно когда пандемия поменяла наш образ жизни. Поэтому качество жилья и его комфорт – важнейшие показатели уровня жизни населения и развития региона. В Северо-Западном федеральном округе по итогам прошлого года запуск новых проектов и объемы жилищного строительства выросли в 1,5 раза. И все же представители Единого института развития ДОМ.РФ рассказали, какое жилье строится в регионе и какие меры господдержки помогут гражданам улучшить жилищные условия.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

В 2021 году в Северо-Западном федеральном округе стали строить гораздо больше жилья. Окончательные итоги минувшего года подведут в конце января, но уже сейчас эксперты говорят о росте объемов в 1,5 раза. Так, в прошлом году на территории СЗФО началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тысяч квартир. Общая площадь новых проектов — 5,5 млн кв. м, что на 49% больше показателя предыдущего года.

- Лидеры по приросту новых проектов – Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. На них приходится 86% жилищного строительства в Северо-Западном федеральном округ. Всего же на регион приходится 17% строящихся в России многоквартирных домов – то есть почти каждый пятый, – рассказал заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

Росту нового строительства во многом поспособствовали льготные программы ипотеки - именно они сформировали высокий спрос и позволили застройщикам наращивать объемы предложения на рынке жилья. Кроме того, компании уже привыкли работать по новым правилам - с проектным финансированием и счетами эскроу, что также активизировало запуск новых проектов. Сегодня 71% жилья в округе возводится с использованием эскроу-счетов, тогда как в среднем по России - 75%. В некоторых регионах Северо-Запада, например, в Калининградской, Вологодской и Ленинградской областях, этот показатель еще выше, а субъекты с небольшими объемами строительства жилья, такие как Республика Коми и Новгородская область, уже полностью перешли на проектное финансирование. При этом процесс в целом по стране стал более прозрачным. Сегодня проверить застройщика на соответствие 214-ФЗ о долевом строительстве можно с помощью системы наш.дом.рф.

- Сейчас на основе данных, накопленных в системе, ведется мониторинг строительства каждого дома и деятельности каждого застройщика, которые строят за счет привлечения средств дольщиков. В итоге сформирована уникальная база, в нее входит вся информация по дому или строительной компании, собранная на основе проектных деклараций. Воспользоваться этими данными может каждый, - отметила руководитель подразделения «Государственные сервисы» ДОМ РФ Дина Колесникова.

ИПОТЕКА БЬЕТ РЕКОРДЫ

Рекордным минувший год стал и для рынка ипотеки. В Северо-Западном федеральном округе в январе-ноябре 2021 года выдали ипотечных кредитов на 610 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного периода предыдущего года. Особой популярностью у граждан пользовались государственные программы «Льготной» и «Семейной» ипотеки, а также программа единовременной выплаты 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам на погашение задолженности по кредиту. Оператором этих программ выступает ДОМ.РФ.

- В целом на регионы СЗФО приходится 11% всей ипотеки в России, то есть на территории округа выдается каждый десятый ипотечный кредит. Пока более половины жилищных кредитов выдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, за ними идет Вологодская область. Если говорить о развитии ипотеки в других регионах, то там перспективы связаны с индивидуальным жилищным строительством и запуском для этого сегмента программ субсидирования ставок по ипотеке. Особенно это касается Севера России, где население предпочитает жить в индивидуальных домах и во время пандемии эта тенденция усилилась, – продолжает Юрий Ачкасов.

Несмотря на большой выбор госпрограмм и выгодные условия по ним, некоторые россияне все равно не могут позволить себе улучшить жилищные условия. Специально для такой категории населения была разработана универсальная региональная ипотечная программа.

- Единая ипотечная программа объединит федеральные и региональные меры поддержки, также присоединиться к программе могут крупные работодатели и застройщики. Это позволит создать в регионах более выгодные условия кредитования и повысить доступность ипотечных продуктов в целом для отдельных категорий граждан. Возможность участвовать в программе получат все кредитные организации, что позволит создать равные условия и повысить уровень конкуренции среди банков-участников, – сообщил руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Инструментом технической реализации программы является единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф), а оператором выступит ДОМ.РФ. В Северо-Западном федеральном округе Единая ипотечная программа будет запущена в Архангельской области. Для этого региону предстоит разработать необходимую нормативную базу. Еще в пяти регионах Северо-Запада - Республике Карелия, Калининградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областях - перспективы запуска Единой ипотеки активно обсуждаются.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Мало наращивать объемы строительства, необходимо создавать комфортную городскую среду, чтобы новые жилые районы не соседствовали с заброшенными участками и пустырями. Поможет в этом комплексное развитие территорий – соответствующий закон заработал уже в конце 2020 года.

- Он предусматривает вовлечение в оборот неэффективно используемых или заброшенных участков, которые когда-то использовались для нужд образования, здравоохранения, обороны, а сейчас в большинстве своем находятся в удручающем состоянии. «Суть в том, чтобы с помощью инвесторов вовлечь заброшенные территории в оборот, «перезагрузить» и дать им новый градостроительный смысл», - говорит директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ РФ Андрей Балук.

Комплексное развитие территорий имеет ряд преимуществ для регионов. Например, это позволяет строить жилье на градостроительно неподготовленных территориях, облагораживать заброшенные участки и значительно сократить сроки подготовки территории к работам. А самое главное - создавать комфортную городскую среду. Проекты комплексного развития территорий сегодня запущены в Пскове, Великом Новгороде, Мурманске. Активно обсуждается вовлечение площадок в рамках этого механизма с Ленинградской областью.

Еще один инструмент, который поможет комплексно развивать городские территории и обеспечивать их необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой – инфраструктурные облигации. Механизм финансирования таких проектов с помощью облигаций ДОМ.РФ стартовал в прошлом году.

- Средства от их размещения будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 30 лет под льготную ставку 3,5-4,5%, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. С учетом роста ставок в коммерческих банках, это очень интересное и конкурентоспособное предложение. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы выдаются под гарантию региона. Минимальная сумма займа – от 300 миллионов рублей, – рассказывает директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ РФ Марина Слуцкая.

Рассчитывать на льготные займы могут компании, которые реализуют крупные проекты комплексного развития территорий и массового строительства жилья. Предпочтение будет отдано проектам, на которые не заложено достаточно средств в бюджете, но которые очень важны для развития комфортной городской среды.

- Мы можем финансировать достаточно широкий спектр инфраструктуры – инженерной, транспортной, социальной, благоустройство – все то, что необходимо для создания комфортной среды в жилом комплексе или городе, – добавляет Марина Слуцкая.

В прошлом году для финансирования было одобрено девять проектов в шести субъектах РФ, и этот опыт будет масштабирован в разных регионах, в том числе и на Северо-Западе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новое качество аренды

Несмотря на бурный рост жилищного строительства некоторые россияне до сих пор не могут позволить себе приобрести собственную квартиру. Или просто не хотят покупать недвижимость, предпочитая часто менять место жительства. Для таких людей альтернативой становится аренда жилья. Сегодня большинство нанимателей ищут квартиры по знакомым или снимают их у частников. Но в нашей стране постепенно развивается цивилизованный рынок аренды. Для этого ДОМ.РФ создает новые проекты современного арендного жилья.

- Сейчас в нашем портфеле 14 проектов в пяти регионах, один из которых уже распахнул двери для арендаторов. К сожалению, в Северо-Западном федеральном округе мы пока не представлены, но с надеемся на сотрудничество с регионами в создании проектов корпоративной или студенческой аренды. Наиболее приоритетными для нас являются такие города, как Петербург, Архангельск, Калининград, – их мы готовы рассматривать в первую очередь, – говорит директор подразделения «Арендное жилье» Дом РФ Вероника Янушкевич.

Задумка и правда интересная: квартиры в арендных домах от государства сдаются с мебелью и техникой, а арендаторам доступны разнообразные дополнительные услуги – от уборки и выгула домашних животных до замены лампочек и заказа продуктов.