Достанет звезду с неба: планетарный миксер STARWIND SPM8183 – космический помощник на кухне

Фото предоставлены пресс-службой компании Starwind

Достаточно желания и небольшой поддержки «умных» помощников.

Как стационарный, но планетарный

Насадки миксера вращаются вокруг своей оси и по всей окружности чаши, именно так движутся планеты вокруг солнца. Благодаря заданной траектории вымешивается весь объем смеси, поэтому тесто получается эластичным, кремы – воздушными, пюре – мягким, муссы – нежными.

Фото предоставлены пресс-службой компании Starwind

Сильный и стильный

У модели Starwind SPM8183 под «капотом» 1600 Вт. Он с легкостью справится с внушительными объемами теста, фарша и другой смеси. Серебристый цвет, стильный дизайн и компактные размеры позволят вписаться в интерьер любой кухни.

Чаша миксера изготовлена из нержавеющей стали, что делает его долговечным помощником. Крюки для теста выполнены из мягкого металла (силумина) с интегрированным металлическим хвостовиком, венчик – из толстой стальной проволоки. Надежность миксера гарантирована!

У SPM8183 шесть скоростей: для густых, вязких смесей, замешивания теста для пирогов – отметки 1–3, пюре или тесто для тортов можно вымесить на скорости 2–4, взбить крем – 5–6.

Чаща имеет увеличенный до семи литров объем – готовить для большой компании стало удовольствием.

Фото предоставлены пресс-службой компании Starwind

Не потревожит сон ребенка

Три пары резиновых ножек-присосок фиксируют миксер на поверхности и предотвращают вибрацию даже на высоких скоростях. STARWIND работает тихо и не потревожит отдых других членов семьи. На нем можно замешивать ранним утром или поздним вечером, не боясь кого-то разбудить.

Пластиковая защита, предупреждающая разбрызгивание жидких продуктов, сэкономит время на уборку после приготовления блюд.

Для большой семьи и бизнеса

Планетарный миксер STARWIND SPM8183 прост, удобен и интуитивно понятен в эксплуатации. Он решает любые задачи по вымешиванию и взбиванию. Универсальный кухонный помощник может работать как с мясными полуфабрикатами, так и с подготовкой теста для пирогов, тортов или всевозможными кремами. Благодаря долговечным материалам и объему чаши STARWIND SPM8183 подойдет для личного и профессионального использования.