«А зарплату поделим пополам»: как набирают персонал в элитный поселок, где ограбили вдову Александра Градского

Марина Коташенко и Александр Градский, 2011 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об элитном поселке «Глаголево Парк» все узнали 16 января, когда неизвестные вывезли 100 млн рублей из дома Александра Градского, который скончался в ноябре прошлого года. Одна из версий следствия - наличие сообщника в особняке 41-летней Марины Коташенко - вдовы Градского. Возможно, кто-то из прислуги стал наводчиком. Но если это так — непонятно, почему до сих пор никого из грабителей не поймали (см. «Комментарий эксперта»). Корреспондент kp.ru на собственном опыте проверила, что нужно, чтобы устроиться в дом к богатому и знаменитому человеку.

«НЕ РАБОТАЛА, НО ОБЩАТЬСЯ УМЕЮ»

Реклама агентства по найму персонала, в которое я обратилась, висит в Новоглаголево на самом козырном месте - на магазине. Его видно как проезжающим мимо, так и покупателям.

Светлана М. (имена героев изменены) это объявление увидела как раз там, сфотографировала и, когда окончательно переехала на зиму в загородный коттедж, связалась с некой Дарьей - хозяйкой агентства.

С Дарьей связалась и я. Сначала оставила отклик в соцсетях, потом списались в личных сообщениях. Мне и досталась вакансия няни выходного дня в семье Светланы. Мне обещают проживание, питание и трех в меру адекватных детей в придачу. С опаской соглашаюсь: представления об адекватности у всех разные.

- Расскажите немного о себе, - просит Дарья.

У меня есть заготовка: 33 года, педагог по образованию, официально не работала, но с детьми обращаться умею.

Даша отвечает «Здорово!» и скидывает мне телефон и адрес Светланы. Никаких документов при этом у меня не просят.

Дом Марины Коташенко в элитном подмосковном поселке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«СПРАВИЛАСЬ БЫ И САМА»

На встрече никого из агентства не было. Я приезжаю в дом к Светлане - миловидной брюнетке, на вид - студентке, никогда не скажешь, что это мама троих детей.

- Маше 7, Виталику 5, Оле - 3 годика, но все они максимально самостоятельны: сами одеваются, кушают, даже играют сами. Я одна с ними спокойно справляюсь, но решила, что мне нужно побольше отдыхать, а то какая-то нервная обстановка дома в последнее время.

У Светланы есть помощницы по хозяйству (их две, приходят через день) и няня на рабочую неделю (живет в доме с понедельника по пятницу), а также няня выходного дня. Но последняя собирается увольняться, поэтому и было решено нанять меня, чтобы я занималась детьми с вечера пятницы до прихода другой няни в понедельник с утра. За это мне готовы платить 55 тысяч рублей месяц.

Обязанности просты: следить, чтобы дети были чисты, сыты и довольны. И чтобы не слишком шумели и докучали взрослым.

ИГРУШКИ РАЗДОРА

Уже на следующий день я снова приезжаю к Светлане. Застаю там Кристину – ту самую няню, чье место я должна занять. Она смотрит на меня немного сочувственно и, когда Светлана уходит, тихонько вводит в курс дела: папа дома почти не появляется, хотя номинально есть, старшая из детей довольно послушна, но ей катастрофически не хватает внимания, ластится ко всем, очень контактный ребенок, готова помогать с младшими. А вот Оля и Виталиком – иная история, они знатно избалованы, каждый по-своему. С ними-то надо быть осторожнее. Крики вызывают недовольство матери, которая не постесняется прямо при детях сказать то, что думает о няне, не способной справиться со своей задачей.

Пока мы тихонько беседуем, назревает конфликт мирового масштаба: Виталик и Оля не поделили игрушечную лошадку. Оля хочет посадить на нее куклу-принцессу и устроить ей торжественный выезд, Виталик уверен, что на лошадях скакать должны исключительно его солдаты. Поиски компромисса, попытки отвлечь детей другой игрой и даже включенный «Щенячий патруль», который любят и брат, и сестра – ничего из этого результата не приносит. Крики становятся все громче, и вот уже Оля лежит на полу и бьет кулаками по белоснежному ковру, вытирая об него же сопли, слюни и слезы. Виталик обзывает ее плаксой и громко демонстративно хохочет, держа в руках злополучную лошадку – так, чтобы сестре ее было видно, но дотянуться до нее она не могла.

Хлопает дверь, вбегает Светлана, в руках – айфон последней модели, взгляд мечет гром и молнии.

- Я вообще-то разговариваю по телефону! – рявкает она. – В чем дело, чего ты опять орешь? – кричит она на дочь.

Оля что-то мямлит про лошадку. Светлана выхватывает игрушку раздора из рук сына и удаляется вместе с ней прочь из комнаты, недовольно шипя что-то вроде «Тоже мне няньки».

Объединенные общей бедой – отсутствием лошадки – дети ненадолго успокаиваются. Но это временно. Приступы истерики у Оли в обед вызывает картошка в супе («Я же просила без картооошки» - горько рыдает она. Няня Кристина покорно ложкой вылавливает ее из тарелки), у Виталика – необходимость идти спать (но тут мы с ним договариваемся: выуживаем из гардероба любимую «новогоднюю» пижаму с оленем, тихонько включаем аудиосказку про Снежную королеву, 10 минут – и он засыпает). Старшая Маша просит только одной уступки перед обеденным сном: разрешения почитать «Волшебника Изумрудного города». В руках у нее очень красивое издание с яркими картинками. Я уверена, что спать она не ляжет, потому что книжка ее «затянет», но нет. Через 15 минут она тихонечко сопит, когда я заглядываю в комнату. Если и притворяется – то очень натурально, молодец.

Пока дети спят, мы успеваем поесть немного сами. Кристина признается, что работу решила поменять, потому что «не могу больше вот это все терпеть», но едва мы наливаем себе кофе, как со второго этажа, где спали дети, раздается крик Оли – это сигнал к тому, что она проснулась.

Одна из версий следствия - наличие сообщника в особняке 41-летней Марины Коташенко - вдовы Градского. В Фото: Михаил ФРОЛОВ

«МЫ ВАС ЕЩЕ ПРОВЕРИМ»

К 8 часам вечера мы с детьми сыграли 4 партии в футбол мягкими игрушками, слепили из пластилина неведомое оранжевое чудо-юдо, гордо именуемое тигром, нарисовали мамин портрет (который она, увы, не оценила) и раз семь спели песню Эльзы из «Холодного сердца».

А мне предстоит разговор со Светланой.

- Я так устала, но вроде все успела: маникюр сделала, продукты заказала, ужин тоже, - жалуется она мне. – Вечером придут гости, будем в покер играть, надеюсь, Кристина без вас справится. С вами вроде тише было, чем обычно.

Я немного расспрашиваю ее о том, как дальше проходит трудоустройство. Светлана платит за меня Дарье 50 тысяч рублей (кроме того, я обязана перечислять хозяйке кадрового агентства половину моей зарплаты в течение первого месяца), после чего будет заключен трехсторонний договор. И вот там (наконец!) потребуется мой паспорт.

- Мой муж еще вас проверит через свои источники, так что, если вам есть что скрывать, - лучше бы сказать об этом сейчас, - добавляет Светлана и с интересом смотрит мне в глаза: мол, ну и чем ты меня удивишь?

Я удивляю ее отказом от работы. Ссылаюсь на то, что боюсь не оправдать ее доверия и не справиться с тремя детьми. Светлана тяжело вздыхает и кричит на весь дом: «Кристина, кажется, тебе придется еще немного поработать!»

КОНКРЕТНО

Где искать няню для ребенка

- через кадровое агентство

- через «Яндекс.Услуги», «Помогатель» и прочие сайты, где люди сами предлагают свои услуги и можно прочитать отзывы от их бывших клиентов

- через «Профи.ру», «VK.Работа» и подобные сайты и приложения, где вы сами выкладываете требования к работнику, а потом выбираете из тех, кто откликнулся

- при помощи друзей и знакомых

- в соцсетях через профильные родительские группы

Что нужно сделать

- Спрашивайте не только документы (паспорт, диплом, трудовую книжку, справку о судимости), но и рекомендации и контакты предыдущих работодателей

- Узнавайте про вредные привычки (не забудьте уточнить про айкос, электронные паровые сигареты), фобии и хронические заболевания

- Уточните, как давно человек проходил медобследование, готов ли пройти сейчас, если вы его оплатите (в «Инвитро» комплекс анализов на наркотики, ВИЧ, гепатиты и иные опасные заболевания стоит примерно 11 тысяч рублей). Сейчас обязателен QR-код и свежий ПЦР-тест, если не хотите перезаражать всю семью

- Спросите, умеет ли будущая няня оказывать первую помощь ребенку, водит ли машину

- После первого собеседования на нейтральной территории пригласите няню в дом и смотрите за ее действиями: поздоровается ли с ребенком, спросит ли о его привычках, поинтересуется ли, что он делал сегодня и что ему нравится

- Проведите тест-драйв: выберите день, когда вы сможете быть дома одновременно с няней. Так вы увидите, может ли она отвлечь ребенка от вас и сможете ли вы потом спокойно уходить из дома, плюс за этот день вы поможете человеку спокойно войти в курс дела – понять, где что лежит и как себя вести с вашими детьми

- Если все равно беспокоитесь, установите дома камеры: так вы сможете время от времени посматривать, все ли спокойно дома. Не забудьте предупредить о камерах няню.

- Обязательно заключите договор, постарайтесь прописать в нем все требования к няне, обсудите с ней, все ли ее устраивает, по возможности внесите коррективы. Договор должен устраивать обе стороны.

Комментарий эксперта

Если нет данных – наводчика не поймать

Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД:

- Вся эта ситуация очень странная. В кадровом агентстве обычно дают заполнить анкету, берут копию паспорта, плюс, если это приличное агентство, они в обязательном порядке проверяют разрешение на работу (у иностранных граждан) и регистрацию. Как в противном случае они будут заключать трудовой договор? Подобное пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к тому, что наниматель станет жертвой обмана, преступления, а найти виновных будет практически невозможно. Как вы их найдете, если нет никаких исходных данных?