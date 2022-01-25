Очистные сооружения на пензенском «Маяке» построят по современным технологиям

Фото: ООО «КВИ Интернэшнл»

В прошлом году генеральный директор пензенского ОАО «Маяк» Владимир Вдонин заявил о намерении вложить 500 миллионов рублей в строительство новых очистных сооружений в районе старицы реки Суры. Работа в данном направлении началась еще в минувшем августе. Этот проект имеет значимость не только для холдинговой компании, но и всего региона в целом, поскольку он позволит улучшить экологическую обстановку в районе в целом и очистить русло главной городской реки.

Реализацию этой инициативы взяло на себя ООО «КВИ Интернэшнл». Наша редакция пообщалась с Игорем Александровичем Кукутой – представителем компании, который курирует данный проект – и выяснила, что уже удалось сделать на данный момент.

Для начала – небольшая справка. ООО «КВИ Интернэшнл» - это структурное подразделение международной компании «KWI InternationalGmbH», которая уже 75 лет занимается созданием оборудования для водоочистки и водоподготовки. Российское подразделение «КВИ Интернэшнл» существует уже 30 лет и базируется в Санкт-Петербурге.

Фото: ООО «КВИ Интернэшнл»

В послужном списке компании более 400 реализованных проектов на территории Российской Федерации и стран СНГ. Один из них – строительство канализационных очистных сооружений в Астане (ныне Нур-Султан), производительностью 254 тысяч кубометров в сутки.

В 2008 году компания «КВИ» запустила в работу очистные сооружения в городе Байкальске производительностью 12 тысяч кубометров в сутки. Поскольку город расположен на берегу самого глубокого на нашей планете озера – Байкала, реализация проекта требовала особого подхода: ведь предстояло работать не просто в водоохраной зоне, а со сбережением уникальной экологической системы озера Байкал. За лучшее технологическое решение поставленной задачи компания получила высокую оценку правительства Иркутской области. Компания «КВИ Интернэшнл» реализовала ряд проектов со сложными производственными стоками.

- Мы гордимся тем, что делаем, - отмечает Игорь Александрович. – Очистные сооружения нашей компании вы можете увидеть на сотнях предприятий и водоканалов нашей страны. Мы отвечаем за качество и достигаем требуемых нормативов очистки сточных вод.

Российские требования к очистке сточных вод и сбросу стока в открытые водные источники являются самыми жесткими в мире. Достижение показателей требует строительства нескольких ступеней очистки. ОАО «Маяк» продолжает планомерную работу по очистке стока до существующих нормативов. Ранее ОАО «Маяк» внедрил механическую очистку сточных вод и установки флотации KWI для очистки стока от взвешенных веществ.

- Последующая очистка стока будет реализована на тех новых ступенях – биологическая очистка, доочистка, обеззараживание. Технология биологической очистки называется «Биофлот». Ее суть такова: в огромном резервуаре-биореакторе находится специально выращенный активный ил, который разлагает органические загрязнения. После этого вода направляется в специальные флотаторы, где ил отделяется и возвращается обратно, а очищенные сточные воды проходят этап доочистки, который убирает из них остаточные загрязнения. Перед сбросом их обеззараживают с помощью ультрафиолета. По итогам мы получим воду, которая будет намного чище, чем та, которую предприятие забирает из реки для технологических нужд.

Фото: ООО «КВИ Интернэшнл»

Сейчас ОАО «Маяк» заключил договор с «КВИ Интернэшнл», на основании которого будут внедрена биологическая очистка и последующая доочистка и обеззараживание сточных вод. Выделена площадка для строительства. Здесь специалисты холдинга пробурили скважины глубиной 25 метров и взяли пробы грунта, чтобы определить несущую способность почвы и высчитать глубину фундамента будущего сооружения.

- Работа началась, - подчеркивает представитель ОАО «Маяк». – Все идет по графику, четко и планомерно. В подобных вещах спешка не нужна. Не будет так, что «Маяк» что-то по-быстрому состряпает, чтобы показать всем – дескать, вот вам, успокойтесь. Нет, мы построим надежные очистные сооружения, которые обеспечат необходимые показатели и будут соответствовать всем экологическим требованиям. Именно поэтому мы проводим инженерные изыскания, на основании которых разрабатываем проект и готовим оптимальные строительные и архитектурные решения. Это позволит в будущем оптимизировать график работ, чтобы не было простоев. Проект также обязательно пройдет государственную экспертизу. На основании этого проекта ОАО «Маяк» и ООО «КВИ Интернэшнл» построят и запустят очистные сооружения.

Редакция продолжит следить за ходом работ.