Цель — ноль заражений: как полуторамиллиардный Китай вступил в неравный бой с омикроном

Китай, очередь на тестирование. Фото Ирины Агафоновой

ЛОКДАУН ВНЕЗАПНО НАГРЯНЕТ, КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ

Деловой центр Шанхая. Около 40 человек оказались заперты на всю ночь в магазине Uniqlo из-за того, что в торговом зале обнаружили покупателя с подозрением на COVID-19. Людей выпустили только после того, как пришли результаты тестирования.

Снова Шанхай. Более 200 сотрудников бизнес-центра провели в закрытом здании более 58 часов, ожидая результатов на коронавирус.

Провинция Шэньси. Китаянка Чжао Сяоцин оказалась заперта на карантин на месяц в доме родителей парня, с которым познакомилась пару свиданий назад. Целый район оказался на изоляции после обнаружения одного случая заражения COVID-19.

Аналогичная история случилась в Чжэнчжоу. Китаянка застряла в доме у мужчины, которого видела второй раз в жизни. Из-за внезапно введенного локдауна пара провела в четырех стенах две недели.

Китай, который сдерживал распространение коронавируса в течение последних двух лет, идет на еще более жесткие меры, дабы подавить вспышку омикрон-штамма. Еще в середине декабря, когда новая мутация COVID-19 стремительно расползалась по миру, китайские эпидемиологи заявили, что тактика «нулевой терпимости», которой придерживаются власти КНР, остается одной из самых эффективных в мире по снижению ежедневной заболеваемости и смертности.

Стратегия «нулевой терпимости» заключается в массовом тестировании граждан, строжайшем пограничном контроле для всех въезжающих в страну, обширное отслеживание контактов при выявлении заболевших и введение карантинов для подавления вспышки.

«БОЛЬШОЙ БРАТ»

В преддверие Зимних Олимпийских игр Пекин готовится прибегнуть и к более жестким ограничительным мерам. Этому способствует и высокая заразность омикрона. Власти идут на введение полного или частичного локдауна в городах. Так, по меньшей мере 20 млн жителей трех городов Китая находились на карантине еще на прошлой неделе. А за последний месяц не менее, чем в 30 крупных китайских городах были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Показательной стала история 26-летней сотрудницы банка. Неделю назад ее назвали «нулевым пациентом» - девушка стала первой в Пекине, у кого выявили омикрон-штамм, несмотря на наличие трех прививок вакциной Sinovac.

Власти опубликовали подробный поминутный отчет о ее передвижениях, начиная с 31 декабря. Образ жизни китаянки стал предметом обсуждения всей страны: посещала бутик Dior, ужинала в модном ресторане, зашла за покупками в магазин Walmart, сходила в кино, проехала на автобусе, провела выходные с друзьями на горнолыжном курорте. Составить точный маршрут удалось благодаря масштабной системе видеонаблюдения и проверке QR-кодов. В итоге заболевшую отправили на карантин, а 13 тысяч человек, которые могли оказаться с ней в контакте, обязали пройти ПЦР-тестирование.

ПРОПУСК В ЖИЗНЬ

Россиянка Ирина Агафонова, живущая в Китае, признается, что китайцы привыкают соблюдать все правила с пеленок, поэтому вводимые властями коронавирусные ограничения не вызывают у них вопросов.

- С точки зрения российского человека ограничения в Китае серьезные, - говорит Ирина. - Во-первых, QR-код. Он был раздан всем жителям Китая еще в 2020 году и содержит всю информацию о человеке: имя, адрес, место работы, сколько раз прививался и где, результаты ПЦР-тестов. QR-код является пропуском в метро, торговый центр, офис, район или гарден (в российских реалиях - жилищный комплекс из нескольких многоэтажных домов). Его можно показать охраннику или самостоятельно приложить к считывающему устройству. При этом QR-код должен быть зеленым. Если в городе находят несколько заболевших, то всех жителей тестируют три раза через каждые три дня. Полчаса в километровой очереди и через 6-8 часов готовый результат. Соответственно у проверенных жителей должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 или 72 часов, иначе могут не пустить в метро. Недавно так проверили 28 млн жителей Шэньчжэня. При этом тестирование бесплатное.

Во-вторых, локдауны вводятся как в отдельно взятых домах, так и гарденах, как только обнаруживают случаи заболевания. Весь дом сидит по квартирам и никто никуда не выходит. Рассказывали, как жители одного из гарденов стали ходить друг к другу в гости, так всех после этого вывезли в карантинный отель.

ВИРУСНАЯ ПОСЫЛКА

Новая волна ограничений прокатилась по Китаю после того, как власти Пекина заявили, что омикрон мог попасть в столицу с посылкой из Канады. Китаянка, у которой выявили новый штамм 15 января, получила посылку за четыре дня до появления первых симптомов. Специалисты взяли образцы с внешней и внутренней стороны упаковки, а также сопроводительной документации. Все пробы дали положительный результат на COVID-19.

ПЦР-тесты 69 человек, близко контактировавших с заболевшей, оказались отрицательными. Позднее было сообщено об обнаружении вируса еще в шести посылках, отправленных из Торонто.

- У знакомой на работе секретарша приняла срочную посылку из России, расписалась, - рассказывает Ирина. - Через полчаса ее QR-код пожелтел, раздался звонок и ей сказали отправляться на 7-дневный карантин и сдать три ПЦР-теста на COVID-19.

К слову, с недавних пор «желтый» QR-код в Пекине стал появляться и у людей, которые в аптеках покупали жаропонижающие и противовирусные лекарства. Система считает, что такие люди находятся в группе риска и предписывает им срочно пройти ПЦР-тест.

ПОД УГРОЗОЙ ЦУНАМИ

Начиная с 1 января, в Поднебесной фиксируется ежедневно от 100 до 300 новых случаев COVID-19. Конечно, по сравнению с мировой статистикой китайские показатели по заболеваемости ничтожны. Это при том, что за последнее время в Китае не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

- Реальные цифры заболеваемости могут серьезно отличаться от официальной статистики, - отмечает китаевед Николай Вавилов. - В полуторамиллиардном Китае цифры не могут настолько отличаться от общемировых. Это противоречит логике. Сравнивая Китай с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом или Таиландом, которые соседствуют с ним и находятся в тех же климатических условиях, можно предполагать, что в Китае на самом деле может быть несколько десятков тысяч заболевших в сутки. Это не является запредельным показателем, но при этом имеет высокое значение для внутренней политики Китая.

Вместе с тем, если допустить, что официальная китайская статистика не врет, то международных экспертов мучает один и тот же вопрос: удастся ли Китаю, придерживаясь и дальше стратегии «нулевой терпимости», избежать экономических сбоев?

- Локдауны и избыточные карантинные меры уже привели к серьезным последствиям для экономики Китая. Уничтожен внутренний туризм, значительно сократились внутренние перевозки. Из-за нескольких случаев заражения блокировались океанские порты, что приводило к нарушению глобальных цепочек поставок, - поясняет Вавилов.

Международная общественность несколько раз призывала власти Поднебесной отказаться от стратегии «нулевой терпимости» ради мировой экономики, но Пекин хранит молчание.

- Перед Китаем стоит дилемма: продолжить политику «нулевой терпимости» и полной блокады (сейчас она усугубилась, КНР отменяет международные рейсы с Францией, США), жить под давлением международной общественности и наблюдать за ухудшением мировой экономики, либо отказаться от этой стратегии, открыть границы и столкнуться с цунами заболеваемости. Математическая модель, которую представили ученые Пекинского университета, показывает, что при открытии границ заболеваемость в Китае подскочит до 630 тысяч человек в день.