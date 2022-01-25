Правительство поддержит четыре миллиона российских студентов

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что государство и впредь будет помогать учащимся вузов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

День российского студенчества в стране отмечают более четырех миллионов человек. Вместе с ними веселый праздник встретили и чиновники самого высокого федерального уровня. Куратор сферы вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что государство и впредь будет помогать учащимся вузов: «По поручению Владимира Путина мы постоянно расширяем меры поддержки студентов. В этом году запущены два новых федпроекта – «Передовые инженерные школы» и «Платформа университетского технологического предпринимательства». С его слов, они нацелены на получение студентами практических навыков, которые будут востребованы в реальном секторе экономики.

В своем обращении по случаю праздника Чернышенко заверил студентов, что они могут рассчитывать на помощь и поддержку государства в организации молодежных стартапов. А это должно повысить качество образования и уровень трудоустройства выпускников.

Вопрос тем более актуальный, что на рынке труда сейчас сложилась не самая лучшая ситуация. Поэтому в обозримом будущем решать кадровые проблемы отечественной экономики во многом будут не привлеченные гастарбайтеры, а наши сегодняшние студенты. Тем более, что в России только высшее образование теперь получают более четырех миллионов студентов. Среди этой студенческой армии немало и иностранцев, а конкретно 324 тысячи человек.

В минувшем году почти 600 тысяч выпускников российских вузов нашли работу по избранной специальности. А это более 75% от всех, кто получил вузовские дипломы. Цифра внушает оптимизм, если принимать во внимание, что она почти соответствует показателям советских времен строго планового хозяйства. По этому поводу вице-премьер не забыл отметить, что «около 445 тысяч из них трудоустроились именно в том регионе, где получали образование».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также напомнил, что с подачи Владимира Путина в вузах с каждым годом растет число бюджетных мест. «Наша задача – предоставить молодым людям возможность получать доступное качественное высшее образование там, где они родились и окончили школу», - сказал он. Министр отметил, что с 2020 года в вузах России поступательно увеличивается число бюджетных мест, основную часть которых получают регионы. В этом году, например, 588 тысяч первокурсников будут учиться за счет государства. Таким образом, за год численность бюджетников увеличится почти на 12 тысяч человек. Совсем не плохо для тех, кто в этом году мечтает получить заветный студенческий билет.