Мэрии израильских городов отказываются платить певцам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрии израильских городов массово заявляют о своем нежелании платить артистам, традиционно выступающим с концертами на День независимости, запрашиваемые ими суммы.

Спусковым крючком к отказам послужило решение властей города Петах-Тиква не выделять 300 тысяч шекелей (примерно 7,3 миллиона рублей) на оплату выступления певца Омера Адама после жалоб русскоговорящих израильтян на скандальную песню «Какдила».

Главный государственный праздник Израиля пройдет в начале мая. Как правило, к этому дню проводят концерты на главных городских площадях, и мэрии буквально соревновались за то, чтобы именно на их сценах выступили наиболее титулованные и самые популярные певцы, однако в этом году они решили изменить подход.

– Мы устроим красивый праздник с нормальными гонорарами, - заявили в мэрии Хайфы.

Коллег поддержали администрации других городов: в Тель-Авиве сказали, что платить сотни тысяч шекелей за выступления артиста любого ранга просто не станут, поскольку в период пандемии это неразумно.

Градоначальник Ашдода заявил, что ни один артист не получит из городской казны за выступление больше 70 тысяч шекелей (около 1,7 миллиона рублей). В администрациях Нес-Ционы и Ришон ле-Циона согласились с ограничением суммы гонорара в 80 тысяч шекелей каждому певцу (около 2 миллионов рублей).

Кстати, подобными суммами еще три года назад рекомендовал мэриям ограничиться министр внутренних дел Израиля, но до этого года на его слова внимания не обращали, сообщает israelhayom.co.il.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Богатые европейцы съезжаются в «белые гетто» без мигрантов и толерантности

Баден-Баден, Фрайбург, остров Зюльт, Лугано — таких точек на карте становится всё больше (подробности)