Дмитрий Песков о россиянах в тюрьмах Белоруссии: Судьба любого гражданина не безразлична для президента

Представитель Кремля прокомментировал тему, затронутую во время интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 27 января, на брифинге Дмитрия Пескова прозвучал вопрос, который задал Илья Архипов обозреватель журнала Bloomberg:

- ...Дмитрий Сергеевич! Перед встречей с вами я слушал интервью министра Лаврова российским радиостанциям. И обратил внимание на вопрос коллеги из «Комсомольской правды», господина Сунгоркина. Поразила цифра, которую он озвучил в интервью, в своем вопросе Лаврову, про 457, а теперь, как согласился министр, 458 российских граждан, которые находятся в белорусских тюрьмах. Хотелось бы услышать о личном отношении президента к судьбе российских граждан, которые находятся в белорусских тюрьмах.

- Судьба любого гражданина не безразлична для Президента России, - заявил пресс-секретарь. - И судьба любого гражданина становится объектом обеспокоенности и заботы со стороны наших соответствующих ведомств, разных ведомств в каждом конкретном случае.

Потому что, как вы понимаете, каждый раз это связано с разными причинами, с разными обвинениями в отношении наших граждан, с разным статусом наших граждан, с разным набором их гражданств. Там много граждан, у которых есть и гражданство разных стран, в том числе и Белоруссии.

Но каждый раз это становится предметом заботы. И никто не может оставаться индифферентным к этому. Это, действительно, так.