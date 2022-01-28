«Они с Шепелевым хотели еще одного ребенка»: Семенович вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске познакомились в 2011 году. Фото: Мила СТРИЖ

Анна Семенович в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказала о своем последнем разговоре с Жанной Фриске. Анна, как и Жанна, когда-то пела в группе «Блестящие», но потом каждая из артисток начала сольную карьеру. Благодаря Дмитрию Шепелеву подругам удалось пообщаться за два месяца до того, как Жанна скончалась от онкологии.

- Мне повезло, я с ней успела пообщаться месяца за два до того, как она ушла из жизни. Мы с Димой вели корпоратив. Я спросила, как Жанна. Он говорит: «Ты знаешь, ей получше». Это как раз было улучшение. И он говорит: «Хочешь с ней поговорить?». Конечно, хочу. Он ее набрал. Она совершенно была в себе, мы с ней мило поговорили, – вспомнила Семенович.

В разговоре Жанна посоветовала Анне обязательно родить ребенка. Певица обожала сына Платона и была уверена, что когда-нибудь снова станет мамой. Фриске рассказала Семенович, что они с Шепелевым хотят еще одного ребенка.

- Она мне говорила: «Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне». Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет, - рассказала артистка.

Жанна Фриске пела в группе "Блестящие" с 1996 по 2003 годы. В 2003 году состав коллектива обновился - в него пришла Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семенович призналась, что сейчас она не общается с Шепелевым. Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После ее смерти у телеведущего возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Он по-прежнему не разрешает родителям Жанны видеться с Платоном.

Напомним, Платон Шепелев родился 7 апреля 2013 года. Сын телеведущего и певицы появился на свет в США, в одной из клиник Майами. Незадолго до родов у артистки диагностировали глиобластому. Она не захотела тогда делать операцию, не желая рисковать здоровьем ребенка. А после рождения Платона было уже поздно: не помогли ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия. Когда Жанна умерла, Платон виделся со своими бабушкой и дедушкой - родителями Жанны – всего пару раз.

В марте 2021 года Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Младшего сына Тихона ему родила дизайнер Екатерина Тулупова. Пара также воспитывает дочь Екатерины Ладу, появившуюся в ее предыдущем браке. Тулупова тепло относится к Платону, она заменила ему маму и воспитывает сына Жанны Фриске с любовью, как и свою собственную дочь.