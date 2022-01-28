45-летняя Дана Борисова показала себя после пластики

Борисова пошла на кардинальные меры: убрала жировые отложения с живота и бёдер Фото: Предоставлено организаторами

Несколько лет назад Дана призналась в зависимости от запрещённых веществ, диву отправил в рехаб Андрей Малахов. Но, справившись с зависимостью, Борисова запустила фигуру. Телеведущая признаётся, что похудеть с помощью диет у неё не получалось, поэтому Дана отправилась к пластическому хирургу. Борисова пошла на кардинальные меры: убрала жировые отложения с живота и бёдер.

Телеведущая осталась довольна результатом, вернулась к своему идеальному весу, продемонстрировав его на премьере фильма «Я – ЗЛАТАН» о жизни одного из самых известных футболистов мира – Златана Ибрагимовича.

Дана Борисова в последнее время редкий гость на светских премьерах Фото: предоставлено организаторами

А вот актриса Мария Голубкина, также посетившая кинопремьеру, наоборот прибавила в весе. Артистку не узнать, настолько округлились ее формы. Впрочем, звезда не унывает, она никогда не стремилась к образу гламурной дивы.

Мария Голубкина прибавила в весе Фото: Предоставлено организаторами

После развода с Николаем Фоменко Мария сосредоточилась на воспитании детей, редко появляется на раутах и на киноэкранах. Актриса прогремела в прессе лишь недолгим романом с сыном Василия Ливанова Борисом. Пара планировала пожениться, но рассталась. Сейчас Ливанов и Голубкина поддерживают дружеские отношения.