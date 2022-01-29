Правительство выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник в регионах

В медицинском сообществе новость о выделении денег региональному звену встретили одобрительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

- Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть, - отметил Мишустин на заседании правительства 27 января. - В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу.

По его словам, за счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС.

- Прошу Министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты, - распорядился Мишустин.

В медицинском сообществе новость о выделении денег региональному звену встретили одобрительно.

- Дополнительные средства региональной медицине очень нужны, и я думаю, они пойдут, главным образом, на привлечение дополнительных кадров, - сказала kp.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович. - Но всем нам надо понимать, что медики работают уже на износ, многие выбывают по причине болезни, кадровый резерв уже есть, но близок к истощению. Переучивают фармацевтов, привлекают студентов старших курсов медицинских вузов, волонтеров. В этой обстановке считаю, что и сами люди должны понимать ответственность, предохраняться, не заражать себя и других. А вот с таким пониманием у наших людей пока не так хорошо, как хотелось бы.

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