Собаки должны приносить не неудобства, а радость!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что необходимо ввести систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, а также установить высокий штраф хозяевам за собачьи отходы и за отсутствие у собаки соответствующей регистрации.

САМИ ПЛЮЕМ В СВОЙ КОЛОДЕЦ

К сожалению, культура выгула собак все еще не развита в России. Из-за невежества, спешки, лени или невнимательности многие владельцы не убирают за своими питомцами. Знакомые автора этой статьи приехали из столицы Швеции Стокгольма. В Москве их удивили не встречающиеся на любом газоне экскременты, а нежелание владельцев убирать за своими любимцами! Даже после напоминания! И это при том, что знакомые были готовы дать хозяину биоразлагающийся пакет, сделанный специально для таких действий. «Такого в Швеции даже представить нельзя, - возмущались они. - Там за собаками убирают все! Даже те, кто недавно приехал в страну в качестве эмигрантов».

«Отмазок» у россиян очень много. Самая распространенная: какашки – это удобрение. Однако собачьи отходы имеют слишком высокую химическую активность и очень медленно разлагаются. Растения на этом месте просто гибнут и остается выжженная земля!

Еще многие «собачники» утверждают, что, мол, моя собака какает вдали от газонов и скверов, и это никому не навредит. Но разлагаясь, собачья кучка со временем превратится в пыль, а ветер разнесет все бактерии и яйца паразитов. Исследования американских ученых показали, что основным источником бактерий в городском воздухе являются собачьи фекалии!

Да, в России есть штраф для тех, кто не убирает за своими питомцами, в Москве он составляет от 1000 до 2000 рублей. Но его платят крайне редко - попробуй доказать причастность конкретного лица. Для этого нужно, чтобы либо представитель власти поймал виновных «на месте преступления», либо кто-то подал заявление в органы, предоставив фото-видео доказательства самого процесса загрязнения.

А ведь помимо неприятного запаха и эстетического дискомфорта, собачьи фекалии создают значительную угрозу здоровью населения и экологии! Многие из них содержат вирусы, бактерии и паразиты. Среди них - кишечная палочка, лямблии и сальмонеллы, которые могут вызвать тяжелые заболевания.

Оставленные на улице собачьи экскременты являются прямым способом распространения болезней как среди самих питомцев, так и для людей, которые с ними контактируют. Всего в одном грамме собачьих фекалий содержится около 23 миллионов бактерий и примерно 82 вида гельминтов, а 32 из них могут паразитировать и в человеческом организме! Глисты легко попадают в организм человека и могут вызывать тошноту, расстройство желудка, недомогания… Также серьезную опасность представляет эхинококоз - хроническое паразитарное заболевание, которое поражает печень, легкие и другие органы.

«Источником заражения человека являются экскременты собак, которыми могут быть испачканы – трава на газоне, скверы, дворы», - считает доктор медицинских наук, профессор Валерий Завойкин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Можно ли заставить владельцев собак убирать за своими любимцами? Точно нужно постараться сделать это. Дмитрий Давыдов приводит примеры из зарубежного опыта. Сейчас ДНК тесты собачьих фекалий с целью наложения штрафа на хозяина используются уже в США, Канаде, Великобритании, Испании, Израиле, Италии…

В 2011 году в США впервые стартовал проект по анализу ДНК экскрементов собаки с целью определения ее владельца. Лаборатория заключает договор с жилищными кондоминиумами и местными органами управления, которые в свою очередь обязывают всех хозяев собак сдать ДНК-тест животного для регистрации в специально созданной базе данных. Далее, если коммунальные службы, ответственные за чистоту территории, находят собачьи фекалии (сами или по сообщениям от жильцов), то они отправляют материал для анализа в лабораторию. В 90% случаев специалисты могут извлечь точную генетическую информацию из фекалий. Уникальный профиль ДНК животного, определяемый по 16 генетическим маркерам, позволяет безошибочно установить, кому принадлежит образец, поступающий в лабораторию. На владельца собаки накладывается крупный штраф, который включает в себя и стоимость теста. По прошествии первых пяти лет работы такой системы в различных крупных городах США, был замечен очень низкий процент повторных нарушений, что свидетельствует об эффективности метода. Пока этот проект коммерческий.

В июле 2021 года власти Тель-Авива, крупнейшего города Израиля издали закон, согласно которому жители города в течение 6 месяцев после вступления его в силу обязаны обновить лицензию на владение собакой, включив в нее ДНК-профиль. Через такие технологии сейчас каждый случай загрязнения города в результате выгула собаки идентифицирован по генетическому признаку, а ее владелец автоматически получает штраф на почту. Под исключение из правил попадают собаки-поводыри и собаки, находящиеся на содержании организаций по защите животных.

СОХРАНИТЬ ЧИСТОТУ И ЗДОРОВЬЕ

Выглядит все очень логично:

1. собачьи экскременты – вредны;

2. их нужно убирать;

3. кто не убирает, должен понести наказание;

4. определить, чьи кучки можно по ДНК.

Поэтому Дмитрий Давыдов предлагает ввести в России систему обязательных генетических паспортов (лицензий) для всех собак, привязанных к владельцам, с целью их идентификации по ДНК. Проводить регистрацию должны государственные органы в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе. Освобожденными от обязательной регистрации должны быть собаки спецслужб, собаки-поводыри и собаки, содержащиеся в приютах для бездомных животных. Пенсионеры, инвалиды и другие социально уязвимые граждане могут получить определенные льготы для своих питомцев.

Следующий шаг – достаточно высокий штраф за собачьи отходы на основании результатов теста ДНК, а также для тех, кто не получил паспорт (лицензию) для своей собаки. Любой гражданин сможет вызвать коммунальную службу или доставить образец в лабораторию самостоятельно для идентификации источника загрязнения.

«С технической точки зрения никаких трудностей в России возникнуть не должно: в стране достаточно лабораторий, специализирующихся на установлении ДНК-профиля домашних животных12, а создание общего реестра данных, к которому эти лаборатории будут подключаться, можно осуществить на базе существующих правительственных информационных ресурсов, - считает Дмитрий Давыдов. - Финансирование процедуры регистрации можно осуществить за счет регистрационного взноса от владельцев собак».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По его мнению, предлагаемые меры принесут следующие результаты:

• улицы городов станут гораздо чище;

• значительно снизится угроза распространения болезней, передаваемых от собак;

• собаки будут реже болеть, а значит их содержание будет доставлять меньше хлопот;

• частный бизнес, занимающийся генетическими тестами животных, получит поддержку;

• появится больше площадок для выгула собак.

Таким образом, сформируется культура выгула собак, а увеличение количества питомцев в стране будет приносить не неудобство и вред общественности, а только радость и для хозяев, и для всех окружающих.

Для того, чтобы эта инициатива Дмитрия Давыдова была воплощена в жизнь, необходима помощь государства. Он надеется, что его предложение получит поддержку, как и другие его идеи.

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