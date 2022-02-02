«В жизни есть не только ковид» Ирина Дубцова после отдыха на Мальдивах перенесла экстренную операцию и отменяет концерты

Певица Ирина Дубцова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Выпускница «Фабрики звезд», певица и композитор Ирина Дубцова сообщила почти двум миллионам подписчикам в инстаграме, что неожиданно для себя легла на операцию. И перенесла ее успешно.

Артистка опубликовала сторис, в котором сообщила, что в «жизни есть не только ковид и всякие его разновидности», лежа на больничной койке. «Причина ужасного настроения», как подчеркнула укутанная в белоснежное одеяло Дубцова, экстренная операция. Какого именно характера — не уточняется.

- Я - живой организм, который чуть дал сбой, - пространно пояснила Ирина, напевая песню «Вот такие вот дела, ла-ла-ла».

Подписчики гадают, что такого могло произойти с Дубцовой, буквально неделю назад кайфовавшей на белых песках Мальдивских островов в пятизвездочном отеле Dhigufaru Island Resort (проживание — от 250 долларов в сутки)?Артистка попивала коктейли и наслаждалась жизнью. Радовалась и фотографировалась. Неужели возвращение на родину стало таким тяжелым ударом по организму?

Или дело в предстоящих концертах, предполагают скептики, билеты на которые могут расходиться не так быстро, как хотелось бы? 14 февраля у Ирины выходит альбом Sorry, в поддержку которого был запланирован и концерт в Москве (в клубе 16 тонн), но из-за резкого ухудшения здоровья и хирургического вмешательства мероприятие пришлось перенести с 4 февраля на 7 марта.

Так или иначе, желаем скорейшего выздоровления!