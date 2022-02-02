Беременной журналистике запретили возвращаться в Новую Зеландию из-за коронавирусных ограничений, и она решила рожать в Афганистане

35-летняя жительница Новой Зеландии Шарлотта Беллис в окружении талибов. Фото: Instagram.com

Нынешние коронавирусные времена приводят порой к удивительным парадоксам. Как пишет «Би-би-си», 35-летняя жительница Новой Зеландии Шарлотта Беллис оказалась в ситуации, когда ее не пустили на родину, чтобы родить ребенка, а движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) наоборот решило приютить даму и дать ее ребенку шанс появиться на свет.

Беллис родилась в новозеландском городе Крайстчерч, где и начала свою карьеру в тележурналистике. Потом она переехала в США, а затем стала корреспондентом «Аль-Джазиры», работая в Афганистане, где стала одной из немногих женщин, освещающих конфликт в этой стране.

Вернувшись в Катар дама обнаружила, что беременна (хотя до этого была уверена, что бесплодна), а отцом ребенка оказался фотограф газеты «New York Times» Джим Хьюлбрук. Однако выяснилось, что по законам Катара незамужняя женщина не может рожать «без последствий», и за это журналистка может оказаться в тюрьме за прелюбодеяние. Встал вопрос: куда лететь? Самым логичным было бы вернуться на родину в Новую Зеландию, но власти страны заявили, что не пустят Беллис домой из-за коронавирусных ограничений.

В итоге Беллис и Хьюлбрук отправились в Бельгию, надеясь найти там «приют», однако женщина не смогла получить разрешение на проживание в этой стране. Пара изучала и другие варианты, однако, как ни парадоксально, единственной страной, где дама могла бы родить без проблем, оказался Афганистан. Беллис даже написала официальный запрос талибам, примут ли ее, незамужнюю беременную женщину в стране, где действуют нормы шариата. В ответ новые власти Афганистана сообщили ей, что, будучи иностранкой, «ее беременность является сугубо личным делом», поэтому «никакого преследования со стороны властей не будет».

Беллис вернулась в Кабул, правда рожать там опасалась из-за проблем с уровнем медицины. Одновременно дама озвучила всю эту историю в новозеландской прессе, что вызвало нешуточный скандал у нее на родине. В результате власти страны все-таки нашли место для будущей мамы в одном из карантинных отелей и пригласили ее домой на родину.

«Для Беллис есть место в карантине, и я призываю ее им воспользоваться», - заявил вице-премьер Грант Робертсон на брифинге по эпидемиологической ситуации, добавив, что действующая система ограничений «хорошо послужила Новой Зеландии, спася немало людей от смерти или госпитализации».