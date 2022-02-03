Индекс биг-мака: Почему рубль признан самой недооцененной валютой в мире

В США бигмак стоит $5,81 (440 рублей), а в России - 135 рублей ($1,77) Фото: Анастасия ОСИПОВА

Их бы расчеты да в наши обменники! Западные эксперты считают, что курс доллара к рублю должен составлять 23 рубля. Как говорится, назад в 2000-е! Именно такой вывод сделан в очередном исследовании американского журнала The Economist. Традиционный индекс бигмака показал, что у нас он самый дешевый в мире. Как и валюта.

К примеру, в США бигмак стоит $5,81 (440 рублей), а в России - 135 рублей ($1,77). Подставляем эти значения в формулу и благодаря такому нехитрому расчету получаем «справедливый» курс российской валюты, каким его видят американские журналисты.

- Разница между этим показателем и нынешним обменным курсом, составляющим 77,42 рубля, позволяет предположить, что рубль недооценен на 70%, - пишут составители индекса.

Объясняется такая странная математика тем, что в далеком 1986 году «умники» из The Economist выдвинули интересную гипотезу. Мол, если ингредиенты для производства самого популярного бургера одинаковы во всех странах мира, то и стоить он должен одинаково. Это называется паритет покупательной способности. Если цена в разных странах отличается, значит курс той или иной валюты занижен или завышен по отношению к доллару. И со временем он должен приблизиться к равновесному значению.

Конечно, большинство россиян не отказались бы от давно забытого курса в 23 рубля за доллар. Но наивную гипотезу американских журналистов давно опровергли все ведущие экономисты (не только российские). Во-первых, ингредиенты могут быть одинаковыми, но их стоимость в разных странах может отличаться. Во-вторых, на цену бургера влияют не только продукты, но и другие факторы: налоги, стоимость рабочей силы, аренда помещения и т.д. В-третьих, уровень развития во всех странах разные. Поэтому вполне логично, что бигмак в России стоит в 3 раза дешевле, чем в Америке. Иначе и быть не может.

По-хорошему такой индекс нужно считать по-другому. Брать среднюю зарплату в стране и делить на количество бургеров, которые на эту сумму можно купить. Тогда станет понятен реальный паритет покупательной способности. По нему средний американец с зарплатой в $3000 - 4000 в месяц сможет купить 600 бигмаков, а средний россиянин с зарплатой 40 - 50 тысяч рублей - всего 300. Правда, и в этих вычислениях тоже нет большого смысла. Потому что, как известно, не бигмаком единым жив человек.

ГРАФИКА

Самые недооцененные и переоцененные валюты

Российский рубль -70%

Турецкая лира -68%

Индонезийская рупия -59%

Малазийский ринггит -59%

...

Шведская крона +0,5%

Норвежская крона +10%

Швейцарский франк +20%

По версии журнала The Economist.