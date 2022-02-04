Наука против Омикрона: новые подходы к лечению и профилактике коронавирусной инфекции

РЕКОРДНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

- С декабря идет резкий подъем заболеваемости в большинстве стран мира. Средний возраст заболевших 30 лет. Около 1 процента из общего числа госпитализируются, смертность от Омикрона 0,06 %, - привел свежую европейскую статистику директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Лиознов на Круглом столе «Пандемия.Иммунитет.Защита» в пресс-центре МИА «Россия сегодня» – Да, есть данные, что Омикрон протекает легче, чем предыдущие варианты вируса. Но пока мы лишь собираем научные данные.

А потому правильная стратегия: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

- Нормальная реакция человека и общества — предупредить заболевание, распространение возбудителя, остановить инфекцию. Даже легкое течение коронавирусной инфекции может оказать серьезное негативное влияние на организм, поэтому единственно верная стратегия – постараться избежать заражения, следовать всем мерам профилактики и защиты, - подчеркнул Лиознов. – И тем, кто уже был привит от коронавируса, сейчас рекомендуется бустерная доза вакцины.

По словам Лионзова, пока сложно говорить, как скоро закончится пандемия. Дело в том, что в Дании, Индии и Великобритании сейчас появилась новая разновидность Омикрона. И мы не защищены от того, что в будущем в мире опять появится новый возбудитель коронавируса.

ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА – ПРОФИЛАТИКА

Врачи настаивают, что вакцинация является основной мерой профилактики экспансии COVID-19 и снижения тяжести течения болезни. Но в условиях продолжающегося распространения вируса, появления новых штаммов существует актуальная необходимость в применении дополнительных мер защиты от новой инфекции.

Собравшиеся на Круглом столе эксперты привели высказывание своего коллеги из Германии, профессора Франциско Харрисона.

- На сегодня единственное эффективное лечение от COVID-19 – это наша иммунная система, а главная стратегия борьбы – это профилактика. Именно хорошая иммунная система позволила 80% инфицированных перенести заболевание в легкой форме. Поэтому, помочь пережить это заболевание может именно иммуномодуляция, - утверждает профессор.

Действительно, мировое научное сообщество рассматривает иммунотерапию как одну из перспективных стратегий по борьбе с COVID-19. И результаты исследований группы ученых из Washington University School of Medicine обращают внимание на этот новый подход к лечению коронавирусной инфекции.

Заведующий Больницы скорой медицинской помощи г. Чебоксары, Сергей Ефимов рассказал об исследовании, которое проводилось с участием медицинских сотрудников, работающих в «красной зоне». Врачи, непосредственно контактирующие с пациентами, больными ковидом, в течение пяти месяцев принимали иммуномодулятор Азоксимера бромид. В итоге из 52 человек заболел только один.

В другом исследовании с участием врачей “красной зоны”, проведённом Военно-медицинской академией им С.М. Киров, как отметил д.м.н., профессор зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета Михаил Костинов: - Доля заболевших в группе принимавших иммуномодулятор – 3% против группы контроля (тех, кто не принимал) – 16 %.

Были, разумеется, исследования у пациентов, причем тяжелых больных, с ковидом.

- Применение иммуномодулятора в большинстве случаев позволило избежать ухудшения состояния пациентов, снизить потребность в дополнительном кислороде и восстановить клинический статус пациента, - рассказал о результатах исследования Сергей Ефимов. – Иммуномодулятор может вызывать непрямую противовирусную активность, стимулируя высвобождение интерферона, презентацию антигена и выработку антител. Может участвовать в уменьшении симптомов (например, температуры), и улучшения самочувствия некоторых пациентов. Назначенный вовремя препарат предотвращал развитие цитокинового шторма, который служит маркером неблагоприятного исхода COVID-19.

Причем, в качестве иммуномодулятора использовался отечественный препарат - оригинальная молекула, разработанная в России.

- Мы следовали рекомендациям зарубежных экспертов - не ждать появления новой молекулы, а использовать то, что уже есть, - объяснил выбор Сергей Ефимов.

КАК БОРОТЬСЯ С «ДОЛГИМ КОВИДОМ»

О зарубежном опыте рассказал профессор из Франции, врач–иммунолог, Университет Монпелье и Института рака св. Екатерины, доктор Жан-Франсуа Росси.

- Одна из важных проблем и вызовов – так называемый «долгий ковид». Последствия, которые длятся от 4 до 6 месяцев. Большой риск и от Омикрона для пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями. В частности, мы проводили исследования на пациентах с онкологическими заболеваниями. У них сложности с выработкой иммунитета после вакцинации. В качестве исследуемого препарата был выбран один из иммуномодуляторов.

- В итоге у больных со сниженным иммунитетом удалось избежать госпитализации и снизить выраженность симптомов, - рассказал профессор Росси.

По его словам, один из вариантов лечения, в частности для тех, кто имеет более высокие риски, – применение иммуномодуляторов, таких, например, как, российский Полиоксидоний (молекула Азоксимера бромид).

В Словакии он был дополнительно исследован и включен в клинические рекомендации для лечения коронавирусной инфекции.

Эксперты заключили, такие препараты могут использоваться как в профилактике, так и в лечении больных с коронавирусной инфекцией, больных со сниженным иммунным ответом.