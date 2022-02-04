«Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган»

Телеведущая Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шнур отвесил смачную оплеуху Собчак, огласив в песне слух об отце ее ребёнка, видимо, давно гуляющий в тусовке.

«По-подлому», - говорят теперь слушатели и жалеют Ксению: мол, приём настолько грязный, Шнур облил дерьмом себя и пр.

Я рада за их белое пальто. Напомнить им, как работает сама Собчак?

Она пришла, напросившись в гости, к заклятой подруге Анастасии Волочковой: когда-то в дремучих нулевых Настя увела у Ксюши олигарха - так гласит легенда. И теперь бывалая хозяйка в лепешку разбивалась, доказывая гостье: не отбивала! Хочет дружить с бывшей врагиней! Вообще другого олигарха тогда любила, а не Ксюшиного! Сейчас лично натопит вновь обретённой подруге баньку!

Что сделала Собчак, когда малахольная балерина отлучилась?

Залезла в тумбочку возле кровати (не стесняясь, под камеру) и достала фаллоимитаторы. И продемонстрировала, гадливо морщась и тряся головенкой.

Людей, которые лазают по чужим карманам и ящикам, так-то бьют. Руки им не подают, точно.

Другой пример: Собчак скорбно пришла к невменяемой от горя, только что выписавшейся из психушки после самоубийства мужа Божене Рынска.

И начала рассматривать ремонт и тыкать пальцем: «А эта вазочка у тебя откуда? А покажи гардеробную», - и хозяйка, ясное дело, отвечает и показывает и выглядит… меркантильной тварью, которой наплевать на могилу мужа, а интересно только барахло. Мастерская провокация.

Божена потом объясняла: она же не знала, что съемки войдут в фильм, а как же можно не ответить гостье? Эта гостья оплатила поминки Малашенко.

Красиво подставила соратницу по оппозиционному лагерю.

О глупенькой Юле Волковой, бывшей певице «Тату», решившей баллотироваться от правящей партии, и говорить нечего: Собчак размазала "патриотку", спросив, как та относится к закону Димы Яковлева, который якобы запрещает детям играть в футбол на обочинах дорог. Юля заявила: поддерживаю, «потому что когда ты в игре, ты можешь выбежать на дорогу». Девушка с помощью Собак продемонстрировала полное незнание, что этот закон - один из поворотных моментов, реперная точка выхода России из подчинения Америке: наша страна отказалась поставлять в США детей без предоставления в дальнейшем информации о них (патриоты ликовали, либералы негодовали: обязана поставлять!)…

На чем карьера "политика" и закончилась.

Смотрела каждый раз и думала: единожды солгавши, кто тебе поверит?

Я, между прочим, не поверила: Собчак когда-то зазывала на интервью и меня, и было очевидно, что наметила меня на новую "Свету из Иванова".

Я просто знаю, что при устойчивом желании подставить можно почти каждого.

Что и проделали с другим журналистом нашей редакции.

Собчак перед эфиром на радио связала его словом чести: «Пообещайте, что вы не будете мочить меня слухами об отце» (воровство там, коррупция, протекция-блат), - и тут же спросила в эфире, почему внук патриота живет за границей.

Красавица. Никаких моральных принципов.

Так, что: «И-го-го стало реже», Ксения.

Каждый кушает ложкой то, чем кормил других.

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