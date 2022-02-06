Владимир Шевченко: Путин и Си Цзиньпин, не пожав друг другу руки, четко выполнили утверждённый протокол

Бывший шеф протокола Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

-... Владимир Николаевич, в Пекине наш президент и председатель КНР друг другу руки не пожали. Руководитель протокола Путина Владислав Китаев потом объяснил, что это была договоренность – коронавирус, просьба китайской стороны, и руководители государств об этом знали. То есть, это нормально?

- Это нормальное явление.

В период пандемии - именно договорились, заранее.

А не то, что - один лезет, как говорится, с кулаком, второй по плечу хлопает, и - не поймешь чего.

А когда - условившись заранее, они поприветствовали друг друга издалека, если ты видел по ТВ картинку, говорят - «здравствуйте» - и становятся на дистанцию. Все правильно.

- И ещё вот можно вспомнить эпизод, как в 2021-м Ангела Меркель была в Москве, и Путин тогда ей просто букет вместо приветствия вручил.

- Да, как правило, они при встрече руки друг другу пожимали. А тогда он букет ей преподнёс, и достаточно, нормально.

- Скажите, а в вашей практике - во время работы с Михаилом Сергеевичем, Борисом Николаевичем и Владимиром Владимировичем - были какие-то такие - ну, не отступления, а новые варианты приветствия?

- Нет, новых вариантов у нас не было. Тогда случались экспромты с другой стороны. Ты поздоровался, и тебя еще могут похлопать по плечу. Это американская манера, она присутствовала изредка.

Но Буш-старший и Рейган так не делали, а Обама, уже под конец своего президентства, мог допустить такую вещь.

А остальное все расписано в протоколах, и стороны договариваются. Обсуждают - детально.

Саша, пойми, это все происходит в период подготовки визитов, чтобы не поставить ни одного главу государства, ни второго - в какое-то неудобное положение. У каждого есть свои пожелания и так далее...

Они встречаются, жмут друг другу руки – всё... Что потом происходит, это уже на стороне того, кто принимает, или - того, кто приезжает.

- Экспромты тоже, что ли? Я ваши книги, посвящённые государственному протоколу, читал, там как-то об этом - не очень. Не было необходимости расписывать такие нюансы?

- Конечно. Потому что была уже сложившаяся традиция, как говорится, вековая, - взаимоотношений. Это сейчас, в период пандемии, возникают всякие неудобства, так скажем.

Ну, и потом мир - “немножко с ума сходит” - начинаем говорить, обращаться к людям совсем по-другому.

- Наш Борис Николаевич никого по плечу не похлопывал?

- Нет.

- Знаете, я такой эпизод однажды наблюдал. Предшественник нынешнего президента Байдена - Трамп - сначала просто поздоровался с Путиным за руку, а потом вдруг – раз – и похлопал его по плечу. И Путин тогда, иронично так, сделал то же самое.

- И совершенно правильно поступил. Может быть, можно было бы еще и посильнее что-нибудь сделать, чтобы не нарушал протокол. (смеётся)

- А какие ещё были особенности - допустим, в практике советского протокола?

- У нас Брежнев, например, целовался со всеми.

- Ну, не только Брежнев. Ельцин тоже...

- Борис Николаевич, как говорится, взасос ни с кем не целовался. В других моментах он мог, но при официальных встречах такого не было.

- А Горбачев?

- Горбачев - тем более.

- Раиса Максимовна рядом всегда была.

- Да.

- Если вы будете расширять свой спецкурс по протоколу, вы там главку, пожалуйста, сделайте специально, в том числе для нас, журналистов, - про поцелуи, про похлопывания...

- У меня есть такое желание, вот если бы вас всех собрать и поучить немножко, чего вам делать не надо.

- Ну, вы нас все время учите. Если мы будем вас слушаться, мы ничего не напишем.

- Меня не надо все время слушать. Я не хочу в оковы заковать, как говорится, кого-то, но быть немножко тактичнее - не помешало бы.

Саша, в наше время, ты прекрасно знаешь, не было такого хамства, которое сейчас допускается по отношению к любому. У нас теперь на телеканалах можно услышать, что какой-то, извини меня, шоумен дает указания, как действовать одному президенту, как - другому. У нас этого не было, у нас было уважительное отношение.

- Конечно.

- И есть самый главный вариант. Как аукнется, господа, так и откликнется. Вы начали «лаять« – получите сдачу.

- Понял. Спасибо вам, Владимир Николаевич.

- Давай. Пока...