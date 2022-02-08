Дочь японского императора покинула родину после свадьбы с простолюдином

Принцесса Мако Акисино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старшая внучка японского императора Акихито, принцесса Мако после свадьбы со своими однокурсником Кеем Комуро покинула родную страну и уехала в Америку. Мако выбрала любовь, потеряв при этом и титул, и права на наследство.

Мако познакомилась с будущим мужем во время своей учебы в Международном христианском университете Токио в 2013 году. Принцесса изучала там искусство и культурологию, а простолюдин Кей учился на юриста.

Молодые люди встретились на студенческой вечеринке, разговорились и влюбились друг в друга с первого взгляда. Через год после знакомства парень сделал Мако предложение, и принцесса согласилась. Но официально о своем намерении вступить в брак они объявили только спустя 9 лет.

Влюбленным долгое время удавалось держать свои отношения в тайне. Они не фотографировались вместе, не путешествовали, на людях обменивались лишь формальными улыбками и любезностями, не нарушая правил придворного этикета.

Когда японцы узнали о планирующемся мезальянсе между аристократкой и простолюдином, то вышли на пикет, чтобы воспрепятствовать этому неравному, по их мнению, союзу.

Мако знала, что ей придется отказаться от всех привилегий. Ее родители – японский император Фумихито и принцесса Акисино - не стали препятствовать браку. Они понимали, что бессильны перед настоящим чувством.

Родителям принцессы, как сообщили придворные, импонировало то, с каким усердием Кей добивается своих целей. Окончив университет, он стал работать юристом, затем получил степень магистра в сфере корпоративного права. А после свадьбы прошел собеседование и получил хорошую работу в одной из американских корпораций.

Только после свадьбы молодожены дали пресс-конференцию. Принцесса призналась, что любит Кея всем сердцем. «Не могу представить свою жизнь без Кея — брак был для нас необходимостью», - сказала она.

«Я люблю Мако. У нас есть только одна жизнь, и я считаю, что мы должны провести ее с любимыми», - вторил в унисон своей молодой жене новоиспеченный муж.