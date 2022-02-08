Зима, пожалуй, лучшее время для спорта: где в России строятся ледовые арены

На эти цели государство выделило несколько десятков миллиардов рублей. О том, какие ледовые арены для тренировок и проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта появятся в нашей стране в ближайшие годы, поговорили с Байкаловой Юлией, исполнительным директором компании «Московские спортивные технологии».

Большое внимание в России уделяется такому виду спорта, как хоккей. Без учета игр сборной СССР российская команда выигрывала звание Чемпиона Мира пять раз: в 1993 году в Германии, следующей победы – в 2008 году - сборной РФ пришлось добиваться долгих 15 лет, зато потом успех пришёл и в 2009 году, 2012-м и 2014-м годах. Из-за большой популярности данного вида спорта в нашей стране на этапе строительства на сегодняшний день находятся пять арен, которые в будущем будут принимать у себя Континентальную хоккейную лигу: «СКА Арена» в Санкт-Петербурге вместимостью до 23 000 зрителей, пятиэтажная «Авангард Арена» в Омске площадью 52 000 м2, рассчитанная на не менее 12 000 любителей хоккея, ледовая арена на 12 тысяч мест в Екатеринбурге и на десять с половиной тысяч посетителей в Новосибирске. Стоимость строительства этих объектов регулируется государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта», в рамках которой распределяется бюджет и выделяются субсидии на строительство всех спортивных объектов.

В январе 2022 года к четырем вышеперечисленным объектам добавился еще один - Министерство строительства Нижегородской области одобрило строительство новой хоккейной арены на северо-востоке Канавинского района Нижнего Новгорода. Ледовый дворец будет занимать площадь 52 800 м2 и вмещать более 12 000 зрителей. Стоимость строительства менялась несколько раз, в связи с чем возведение комплекса будет финансироваться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет средств частных инвесторов. Первые гости должны будут посетить ледовую арену уже в 2024 году.

За последние 10 лет количество ледовых арен в России выросло в 2,3 раза, в ближайшие годы планируется построить еще несколько сотен спорткомплексов для зимних видов спорта. Главной целью реализации таких проектов является популяризация спорта среди россиян, особенно, молодежи. В рамках государственной программы «Спорт - норма жизни», который позволит гражданам РФ заниматься спортом без лишних затрат, закупается необходимое оборудование и инвентарь, организуются спортивные площадки и строятся стадионы. До 2024 года в нашей стране планируется не только построить ледовые арены в регионах, но и 26 катков открытого типа, 134 физкультурных комплекса, 25 футбольных манежей.

В целом, зимние виды спорта положительно сказываются на здоровье человека: повышают выносливость организма, положительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, способность усваивать кислород, закаляют организм и помогают снять стресс. Кроме того, главное преимущество зимних спортивных дисциплин — их доступность.

На данный момент, непосредственно в Москве и за ее пределами, на территории ТиНАО, действуют не менее 10 горнолыжных склонов. Например, из последнего, 3 января 2022 года открылась для всех желающих бесплатная лыжно-биатлонная трасса на территории СК «Лужники». А 28 января там уже прошла Гонка звезд российского биатлона с участием чемпионов мира и Европы, победителей и призёров Олимпийских игр: Анны Богалий, Александра Легкова, Николая Круглова, Антона Шипулина, Виктора Васильева, Матвея Елисеева, Ольги Подчуфаровой, Николая Морилова, Андрея Маковеева, Ивана Черезова и других.