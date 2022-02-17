«Газпром нефть» бьет допандемийные рекорды по производству бензина и авиационного топлива Эксперты считают это сигналом восстановления рынка

Фото: «Газпром нефть»

ЗАПРАВКА САМОЛЕТОВ «В КРЫЛО» ВЫРОСЛА НА 29%

Итак, по итогам прошлого года нефтяники увеличили производство авиатопливо и его продажу почти на 30%. Это не только больше результатов 2020 года, но и «допандемийного 2019». Основной рост авиаперевозок зафиксирован не только в московском авиаузле, но и крупнейших аэропортах России: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Растут и автомобильные перевозки – «Газпром нефть» отчиталась о повышенном производстве бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах, Московском и Омском. На рынок направленно почти 7,5 млн тонн бензина и 9,7 млн тонн дизельного топлива.

Фото: «Газпром нефть»

РЫНКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Понятно, что темпы производства очень тесно увязаны с объемами потребления: нет спроса – не будет и продаж. Это значит, что уже можно говорить о движении экономики к допандемийной нормальности с активными бизнес-процессами. Эксперты считают, что нынешний рост произошел на фоне динамичного восстановления российской экономики после «пандемийного» 2020 года. По предварительной оценке Банка России, 2021 год завершился ростом валового внутреннего продукта (ВВП) России на 4,7%, что является рекордом с 2008 года. Тогда рост ВВП составил 5,2%. Банк России прогнозирует, что 2022 год завершится приростом экономики на 2-3%.

Обратим внимание и еще на один немаловажный факт. В том же отчете «Газпром нефти» сказано о существенном росте запасов: по итогам 2021 года они впервые превысили отметку в 4 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, несмотря а рекордный уровень добычи в 100 млн тонн тнэ. Что также хорошо для эко