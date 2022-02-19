Минобороны опубликовало кадры пусков гиперзвуковых крылатых ракет

В небо с ревом и грохотом устремляются гиперзвуковые аэробаллистические ракеты. Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах пуски гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет. В небо с ревом и грохотом устремляются изделия, чьи имена известны всему миру: гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Циркон", межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс", баллистические ракеты "Синева".

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России публикует кадры, которые в ситуационном центре Кремля смотрели в режиме реального времени президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

- Военные отрабатывали удары по наземным и морским целям, - прокомментировал учения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Министерство обороны РФ

Цель учений четко прозвучала в обращении к Владимиру Путину министра обороны России Сергей Шойгу: "Отработка действий по нанесению гарантированного поражения противнику".

Фото: Министерство обороны РФ

В свою очередь начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, докладывая об учении заявил, что "на первом этапе учения российских Стратегических ядерных сил будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, а на втором этапе - санкционирование и массированное применение стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал учения ядерных сил. Главная цель - подтвердить возможность нанести гарантированный удар

Путин и Лукашенко на учениях наблюдали за пусками ракет "Кинжал" и "Циркон" (подробнее)

Шойгу анонсировал отработку применения ядерного оружия на российских учениях

Глава Минобороны РФ доложил о ходе учений российскому лидеру (подробнее)